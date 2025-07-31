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TPBL／PLG未具體回應訴求 合併正式破局新賽季各打各的

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPBL聯盟今天發聲明表示，在要求PLG於7月31日前針對3點進行說明最終未得到具體回應的情況下，也宣布合併正式破局。圖為PLG總冠軍賽第7戰現場觀眾。聯合報系資料照
TPBL聯盟今天發聲明表示，在要求PLG於7月31日前針對3點進行說明最終未得到具體回應的情況下，也宣布合併正式破局。圖為PLG總冠軍賽第7戰現場觀眾。聯合報系資料照

TPBLPLG先合作再合併於日前宣告破局後，TPBL一度改以合併為前提與PLG持續進行溝通，不過TPBL聯盟在今天發出聲明表示，在要求PLG於7月31日前針對3點進行說明最終未得到具體回應的情況下，也宣布合併正式破局，TPBL也將在明天公告新人選秀會相關事宜。

TPBL聲明如下：

社團法人台灣職業籃球大聯盟（TPBL）自7月25日發佈聲明後，持續以合併為前提與PLG進行溝通。TPBL始終相信唯有團結才能壯大台灣職籃；唯有整合，才能創造更具競爭力與發展性之職業環境。

TPBL本次溝通採取積極態度，提出更明確訴求，要求PLG於7/31前：

1.針對違反承諾，主動洽詢第四隊之事予以說明。

2.提出2025-26賽季，共組「新聯盟籌備會暨工作小組」，共同推進新聯盟成立 進度，研擬選秀、規章與其他相關重點事宜。

3.提出以2026-27賽季達成兩聯盟正式合併之目標。

然而經近一周的溝通與等待，TPBL仍未獲得PLG針對以上訴求的具體回應，僅得到以合作為主的反饋，並提出希望延長回覆時間，針對違反承諾之事隻字未提。

TPBL認為以「合併」為前提的洽談，貴在雙方對於誠信之重視，並應盡最大努力排除任何可能影響最終達成合併的因素。故TPBL提出以成立新聯盟籌備會暨工作小組，以及2026-27賽季完成合併為目標。無奈PLG始終不願正面回應合併之訴求，在無法形成共識的前提下，TPBL亦將籌備緊接而來之新賽季，故即日起停止所有合併討論，專注於準備2025-26賽季，並於明（1）日公告新人選秀會相關事宜。

TPBL已盡所有責任及最大努力，對於兩聯盟仍未能達成共識深感遺憾。TPBL尊重PLG之立場與選擇，我們會繼續以開放、務實的態度前行，持續為球迷、球員打造更好舞台，再創台灣籃球嶄新篇章。

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