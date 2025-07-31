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亞洲盃男籃／稱12人名單決選困難 圖奇讚周桂羽是大遺珠

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華隊總教練圖奇（中）。記者黃義書／攝影
中華隊總教練圖奇（中）。記者黃義書／攝影

亞洲盃中華男籃在今天公布最終12人名單，其中包括6名旅外球員以及6名TPBL球員，反觀效力PLG球隊的周桂羽、陳又瑋、關達祐都遭到割愛，總教練圖奇也坦言，12人名單的決選過程是非常困難的，並強調周桂羽是他待帶過最好的球員之一。

中華籃協在今天公布亞洲盃中華男籃12人正選名單，包括後衛陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀博，前鋒劉錚、賀丹、馬建豪、胡瓏貿，中鋒曾祥鈞、高柏鎧、陳冠全。

總教練圖奇解釋，這次12人名單有兩大考量因素，包括球員當下的身體狀況，以及與球隊磨合和對手陣容考量，並坦言確實有些遺珠產生，其中周桂羽更是他帶過最好的球員之一，而蔡宸綱則是從瓊斯盃開始就展現不少進步之處；對於這次賀家兄弟賀丹、賀博首度入選正式國際賽陣容，並且將與胡瓏貿、阿巴西等近期歸隊的好手合作，圖奇也直言並不擔心磨合問題。

而胡瓏貿也對於年輕的賀家兄弟加入有所期待，「他們兩位確實是即戰力，雖然年輕，但不論是身體素質、精神層面還是態度都蠻不錯的，也非常成熟，有更多的戰力加入我們都是相當開心的。」

至於阿巴西也說：「他們兩個都很有天賦，也能為球隊帶來很多正能量，更重要的是他們對於教練的體系很適應，相信不會有太多磨合問題。」

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