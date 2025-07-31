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亞洲盃男籃／看過凌晨4點的洛杉磯 高錦瑋談讓商務艙非首次

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
高錦瑋（中）赴美移訓返台後隨即加入中華隊集訓。記者黃義書／攝影
高錦瑋（中）赴美移訓返台後隨即加入中華隊集訓。記者黃義書／攝影

今年休賽季在與TPBL母隊桃園台啤永豐雲豹達成7年續約後，高錦瑋前往美國洛杉磯進行移訓，並在收穫滿滿後近期返台加入亞洲盃中華隊集訓，他透露這次赴美移訓不僅讓他看過凌晨4點的洛杉磯，更帶回不少東西，也期待這次再度披上中華隊戰袍出征亞洲盃，能夠為兩位旅外後衛陳盈駿、林庭謙提供最強後援。

高錦瑋在今天中華隊練球前表示，這次赴美移訓相當扎實，不僅每天凌晨就要起床、5點就開始訓練，每次到球場時教練都已經在做重訓，這樣以身作則的精神也讓球員相當感動，在訓練上也願意投入更多，「這次收穫真的蠻多的，未來如果還有機會肯定會想再去。」

談到這次從美國返台後隨即投入中華隊的集訓，並在今天公布的12人名單中獲選，高錦瑋在談到這次參賽目標時，他則說：「畢竟從雲豹到中華隊角色不太一樣，教練也希望我上場時就是把節奏拉快，畢竟盈駿和庭謙是比較穩定的節奏，而我給自己的任務也比較簡單，那就是讓他們兩個在輪替時有多一點休息時間，防守上也多給一些全場壓迫。」

對於近期主動要在亞洲盃回程讓座給防護教練的事情在社群上廣為流傳，高錦瑋也透露，這其實已經不是他第一次這樣做，在上屆成都世大運回程時，自己也曾將商務艙讓給助理教練陳暉。

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