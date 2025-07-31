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籃球／林書緯獲圖奇讚賞 籃協歡迎林書豪也申請當本土

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華籃協副秘書長張承中。記者黃義書／攝影
中華籃協副秘書長張承中。記者黃義書／攝影

新北國王隊後衛林書緯日前獲得國際籃球總會（FIBA）本土球員認定，未來將能以本土球員身份為中華男籃效力，中華隊總教練圖奇今天表示，林書緯確實是一位非常棒也非常有經驗的球員，可惜這次因為時間太過倉促無法在瓊斯盃與亞洲盃合作，但未來仍有機會一同為中華隊效力。

林書緯來台效力10年，4月透過新北國王球團與中華籃球協會向FIBA提出本土球員認定，並在6月15日通過資格申請，不過當時在中華男籃選訓時間已經相當近的情況下，最終也遭到割捨。

籃協副秘書長張承中今天表示，林書緯申請本土認定的前例正是阿巴西，他在台灣待的時間夠久也有很強的連結性，在FIBA綜合判斷後通過他的申請，「不過現階段中華隊的成員從去年6、7月就開始磨合，對於教練體系也比較熟悉，接下來就看林書緯的意願和教練的佈局，如果他的哥哥（林書豪）也申請，我們也是非常歡迎，從籃協的角度就是希望幫助中華隊找更多人才庫。」

圖奇也稱讚林書緯是非常好也有經驗的球員，確實不排除未來合作的可能性，只可惜這次時間太過倉促，「台灣確實有很多好的球員，我們都希望一起幫助國家隊變得愈來愈強大。」

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籃球

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