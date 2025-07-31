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亞洲盃男籃／阿巴西、高錦瑋入列 中華男籃12人名單出爐
即將啟程前往沙烏地阿拉伯參加亞洲盃男籃賽的中華男籃，在今天公布最終12人名單，包括賀家兄弟賀丹、賀博將首度在正式國際賽披上中華隊戰袍，並加入今年瓊斯盃缺席的胡瓏貿、高錦瑋、阿巴西、馬建豪、曾祥鈞，陣容深度堪稱近年最佳。
中華籃協在今天公布亞洲盃中華男籃12人正選名單，包括後衛陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、阿巴西、賀博，前鋒劉錚、賀丹、馬建豪、胡瓏貿，中鋒曾祥鈞、高柏鎧、陳冠全。
今年亞洲盃男籃賽將於8月5日至17日在沙烏地阿拉伯舉行，中華隊與紐西蘭、伊拉克、菲律賓分在同組，其中分組第一名將直接晉級8強賽，分組2、3名則將進入附加賽爭奪8強門票。
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