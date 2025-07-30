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籃球／高錦瑋太暖！願交換商務艙給團隊成員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華籃協副理事長陳立宗（中間白衣）昨天到中華男籃集訓給予選手加油勉勵。圖／取自籃協粉絲團
中華籃協副理事長陳立宗（中間白衣）昨天到中華男籃集訓給予選手加油勉勵。圖／取自籃協粉絲團

2025年FIBA亞洲盃下月5日到17日在沙烏地阿拉伯吉達登場，中華隊在結束瓊斯盃後將進入最後集訓期，中華民國籃球協會日前公布16人名單，預計明天公告12人名單前出現一篇暖心的小插曲。

防護教練劉芃顥在社群上分享，後衛高錦瑋在進行貼紮時開口，詢問他們有沒有商務艙可搭乘，「他說我們沒有的話他回程想跟我交換」；劉芃顥分享說，被高錦瑋暖心舉動圈粉，「今天開始變成小高的粉絲」。

高錦瑋上月底和台啤永豐雲豹完成7年續約，續約記者會上宣布捐出300萬台幣給成長過程扮演重要角色的「天主教善牧兒童之家」，飲水思源的舉動圈粉無數，且跨出籃球圈，吸引到不少原本沒注意台灣籃球的民眾眼光。如今再傳出訓練的暖心小故事，讓許多球迷高喊「貼心」、「喜歡小高永遠不嫌晚」。

籃協日前公布的16人球員名單由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，瓊斯盃一起獲得最佳五人的賀家兄弟賀丹和賀博，以及高錦瑋、陳又瑋、阿巴西、關達祐、馬建豪、周桂羽、胡瓏貿、蔡宸綱、曾祥鈞、陳冠全和歸化的「新台灣人」高柏鎧。

中華隊總教練是義大利籍的圖奇，搭配楊宜峰、楊哲宜和盧譽誠，團隊成員還有經理楊勝凱、情蒐教練謝一謙、體能教練黃冠為、翻譯董晉嘉及防護教練劉芃顥和杜瑞煌。

近期國際賽，中華男籃和女籃球員基本上都搭乘商務艙，教練團的部分只有總教練搭乘商務艙，其他成員皆搭乘經濟艙。

亞洲盃共16隊與會，預賽分成4組，從資格賽出線的中華隊位於D組，將和紐西蘭、伊拉克和菲律賓交手，分組龍頭直接晉級8強，分組2、3將透過附加賽爭奪8強資格。

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