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TPBL／夢想家補強外援 簽下NBA浪人恩尼斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
夢想家隊簽下擁有NBA資歷的戰將詹姆斯・恩尼斯（James Ennis）。圖／夢想家隊提供
夢想家隊簽下擁有NBA資歷的戰將詹姆斯・恩尼斯（James Ennis）。圖／夢想家隊提供

福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，簽下擁有NBA資歷的戰將詹姆斯・恩尼斯（James Ennis），現年35歲、身高198公分，擁有超過10年職業經驗，橫跨美國、澳洲、波多黎各、巴林、中國、以色列、俄羅斯與日本等多國聯賽。

恩尼斯來自美國加州文圖拉，畢業於NCAA D1的長灘州立大學（Long Beach State University），大學時期展現優異全能身手，兩季期間繳出場均16.5分、6.7籃板、2.1助攻，是校隊主力球星。

2013年NBA選秀中，恩尼斯以第50順位被亞特蘭大老鷹選中，正式展開職業生涯，曾在NBA效力熱火、灰熊、鵜鶘、活塞、火箭、76人、魔術、籃網、快艇和金塊隊，累積超過400場出賽。

恩尼斯2022年開始轉戰海外聯賽，巴林聯賽Al-Ahli Manama時期繳出場均27.6分、16.5籃板、4.4助攻與2抄截，三分命中率突破4成；中國NBL河北石家莊翔藍隊出賽18場比賽，場均貢獻25.4分、13.5籃板、4.7助攻與2次抄截，外線命中率同樣逼近4成。

恩尼斯上個賽季加盟日本聯賽Kagoshima Rebnise，穩定出賽下仍繳出12.8分、5.1籃板、2.2助攻與1.2抄截，外線命中率維持在3成。

新賽季將首度來台，恩尼斯說：「這是我第一次來到台灣，對我來說是一段全新的旅程，期待接下來的生活與挑戰。」他透露「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、卡森斯（DeMarcus Cousins）都曾來台打球，讓他對台灣產生興趣，「我很開心能加入夢想家，希望能和隊友建立起好的默契，也把我的經驗帶給團隊，幫助球隊贏得比賽。」

夢想家總經理韓駿鎧表示，恩尼斯是一位非常全面的球員，「他的到來會讓我們在攻防兩端更有層次，特別是在外線投射與防守輪轉上。他的經驗與穩定性，會是球隊重要的助力，也希望他能和隊友們擦出新的化學反應。」

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