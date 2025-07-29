TPBL／BCL成申請本土身分契機 林書緯：期待為中華隊出賽

新北國王隊華裔後衛林書緯在來台發展10年後，於上賽季尾聲時正式取得FIBA（國際籃球總會）本土球員身分認定，今天透過經紀公司表示，經過長時間的投入與努力，在台灣找到屬於自己的歸屬感，若未來有機會能夠為台灣籃球貢獻，將十分期待代表中華隊出賽。

國王球團今天透過聲明宣布，林書緯於上賽季尾聲時在球團與中華籃球協會的幫助下，正式通過FIBA本土球員身分認定，他透過經紀公司表示，「大家好，我是林書緯。感謝大家一直以來的關心與支持，我很開心，也很興奮地向大家宣布，我已正式通過FIBA的核可，取得本土球員的身分。」

林書緯指出，這段歷程的契機，來自上個賽季新北國王參加亞洲籃球冠軍聯賽（BCL Asia）期間，球隊積極推動，希望他能以本土球員的身分代表出賽，「這讓我重新回顧自己這十年來的職業生涯，也更加確認，經過長時間的努力與投入，我已在台灣籃壇逐步累積肯定，並真正找到屬於自己的歸屬感。」

林書緯強調，若未來有機會能夠為台灣籃球貢獻，將十分期待能代表中華隊出賽。除了拓展國際賽的經驗，更重要是能與世界頂尖球員交手切磋，不斷進步與成長，這對任何職業球員而言，都是難得而寶貴的機會，「取得本土身分，對我而言是一個全新的開始。無論是在職業聯盟中，或是未來有機會披上中華隊球衣，我都會持續努力、做好準備，全力以赴，迎接每一個新的挑戰。」

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