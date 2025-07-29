TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

華裔後衛林書緯來台效力10年，在上賽季尾聲正式取得FIBA（國際籃球總會）認定的本土球員身分，新北國王球團今天指出，林書緯曾多次表達希望能為台灣籃球貢獻一份心力的想法，經過球團與FIBA多次溝通及資格審查後，總算獲得本土球員身份認定，也希望他能朝著中華隊的目標更邁進一步。

國王球團指出，林書緯自進入職業生涯以來已在台灣效力超過10年，不僅展現穩定的球場表現，也展現對台灣籃球的高度認同，他本人也多次表達期盼未來若有機會，能夠為台灣籃球貢獻一份心力。隨著球隊近年積極參與國際賽事，他希望未來能以本土球員身分一同征戰國際舞台。基於這樣的初衷，新北國王球團積極協助他向FIBA申請本土球員資格的程序。

經過球團與FIBA多次溝通及資格審查，林書緯已於上個賽季尾聲正式取得FIBA認定的本土球員身分。這項資格不僅讓球隊在國際賽事中擁有更大的調度彈性，也使林書緯具備以本土身份代表中華隊出賽的資格，朝他長期以來希望為中華隊效力的目標更邁進一步。

新北國王毛加恩總經理說：「書緯長年在台灣打球，是我們球隊非常重要的核心球員。很高興經過多次溝通和審核，林書緯正式取得本土球員資格，這對他本人、球隊以及整個台灣籃球而言，都是一件非常正面且具意義的事情。我們期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

新北國王也感謝中華籃球協會在申請過程中的協助與支持，讓整體流程得以順利，完成林書緯的本土球員身分認定。

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