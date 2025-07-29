快訊

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北國王隊林書緯已獲得FIBA本土球員身分認定。圖／TPBL提供
新北國王隊林書緯已獲得FIBA本土球員身分認定。圖／TPBL提供

華裔後衛林書緯來台效力10年，在上賽季尾聲正式取得FIBA（國際籃球總會）認定的本土球員身分，新北國王球團今天指出，林書緯曾多次表達希望能為台灣籃球貢獻一份心力的想法，經過球團與FIBA多次溝通及資格審查後，總算獲得本土球員身份認定，也希望他能朝著中華隊的目標更邁進一步。  

國王球團指出，林書緯自進入職業生涯以來已在台灣效力超過10年，不僅展現穩定的球場表現，也展現對台灣籃球的高度認同，他本人也多次表達期盼未來若有機會，能夠為台灣籃球貢獻一份心力。隨著球隊近年積極參與國際賽事，他希望未來能以本土球員身分一同征戰國際舞台。基於這樣的初衷，新北國王球團積極協助他向FIBA申請本土球員資格的程序。

經過球團與FIBA多次溝通及資格審查，林書緯已於上個賽季尾聲正式取得FIBA認定的本土球員身分。這項資格不僅讓球隊在國際賽事中擁有更大的調度彈性，也使林書緯具備以本土身份代表中華隊出賽的資格，朝他長期以來希望為中華隊效力的目標更邁進一步。

新北國王毛加恩總經理說：「書緯長年在台灣打球，是我們球隊非常重要的核心球員。很高興經過多次溝通和審核，林書緯正式取得本土球員資格，這對他本人、球隊以及整個台灣籃球而言，都是一件非常正面且具意義的事情。我們期待他在國內外賽場上發揮最佳實力，為台灣籃球帶來更多榮耀。」

新北國王也感謝中華籃球協會在申請過程中的協助與支持，讓整體流程得以順利，完成林書緯的本土球員身分認定。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

U12世界盃／胡誠恩雙響砲！中華隊17比0扣倒德國 明戰墨西哥閉門打

依舊「統治」！36歲林書豪若不再戰 台灣職籃關注將打對折

TPBL／沃許本、曼尼高闖進冠軍賽記者會 學羊叫劫走林書豪

TPBL／兄弟連兩年捧冠 林書豪：比NBA好玩很多很多很多

相關新聞

TPBL／林書緯獲FIBA本土身分認定 朝為中華隊效力邁進

華裔後衛林書緯來台效力10年，在上賽季尾聲正式取得FIBA（國際籃球總會）認定的本土球員身分，新北國王球團今天指出，林書...

TPBL／簡浩退役成最帥總教練 盼用不同方式守護夢想家

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天宣布，隊長簡浩正式退役，結束長達17年職業球員生涯，球團同時宣布，簡浩將於新賽季接任夢想家總...

TPBL／BCL成申請本土身分契機 林書緯：期待為中華隊出賽

新北國王隊華裔後衛林書緯在來台發展10年後，於上賽季尾聲時正式取得FIBA（國際籃球總會）本土球員身分認定，今天透過經紀...

TPBL／豹小子夏令營第二梯次開訓 呂濟而、陳俊翰到場指導

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊主辦「2025豹小子夏令營」，昨天在桃園北科附工室內體育館展開第二梯次活動，本周課程依舊吸引許...

東超籃賽／開幕戰10月台北登場 新賽季12隊分3組取6強

東亞超級聯賽（EASL）今天正式公佈2025-26賽季完整賽程及分組，分組賽將從10月8日到明年3月22日，開幕戰將落腳...

籃球／稱PLG破壞合作互信 TPBL硬起來要直接談合併

今年休賽季期間，國內雙職籃聯盟TPBL與PLG針對未來兩年全賽季的合作展開多次正式與非正式的協商與溝通，雙方逐步建立互信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。