TPBL／簡浩退役成最帥總教練 盼用不同方式守護夢想家

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天宣布，隊長簡浩正式退役，結束長達17年職業球員生涯，球團同時宣布，簡浩將於新賽季接任夢想家總教練，持續以新身分投入球隊，將在開季前舉辦引退賽。

簡浩2007年踏入職業籃壇，經璞園建築、台灣銀行、台灣啤酒、裕隆納智捷、江蘇南鋼及福爾摩沙夢想家隊，奪下6座SBL總冠軍，六度入選全明星賽，並於2012年勇奪三分球大賽冠軍，曾獲年度進步獎、年度第六人，也多次代表中華隊征戰國際賽，足跡遍及瓊斯盃、亞洲盃資格賽等國際舞台。

2021年加盟夢想家以來，簡浩效力球隊四個賽季，累計出賽超過140場，投進逾200顆三分球，平均外線命中率近三成四，展現穩定輸出與全面貢獻。

談及角色轉變，簡浩說：「這不是一個輕易做出的決定，但我很感謝能在夢想家完成球員生涯，更感謝球團給我機會，讓我以新的角色繼續貢獻自己所愛的籃球。未來我將以教練的身分，用不同的方式守護球隊，陪伴球員成長、傳承經驗。」

夢想家總經理韓駿鎧說：「簡浩是隊上最具代表性的領袖之一，無論場上場下都展現極高的職業素養與責任感。如今他即將轉任教練，我們相信他將以嶄新身分延續影響力，善用中英文溝通的優勢，來陪伴球隊邁向下一個階段。」

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