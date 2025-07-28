東超籃賽／開幕戰10月台北登場 新賽季12隊分3組取6強

東亞超級聯賽（EASL）今天正式公佈2025-26賽季完整賽程及分組，分組賽將從10月8日到明年3月22日，開幕戰將落腳台北，決賽則於明年3月進行。

東超開幕戰定於10月8日進行，當日將進行3場比賽，包括在台北的雙賽組合以及聯賽史上首次東京主場賽事，其中桃園璞園領航猿與琉球黃金國王的上賽季四強重逢將成為開幕戰焦點，12月24日的耶誕平安夜台北富邦勇士與首爾SK騎士的對決也值得期待。

進入第三個賽季的東超持續擴大賽事規模，相較於創始賽季（2023-2024賽季）的8支球隊28場比賽，以及上賽季10支球隊34場比賽，新賽季將首次擴展至12支球隊42場比賽，小組賽分組也從兩個增至三個，分組前2將晉級全新的6強決賽，最終透過單場決勝產生總冠軍。

A組陣容包括日本B聯盟冠軍宇都宮皇者（Utsunomiya Brex）、台灣P. LEAGUE+（PLG）亞軍台北富邦勇士（Taipei Fubon Braves）、韓國KBL亞軍首爾SK騎士（Seoul SK Knights），以及香港東方（Hong Kong Eastern）。

B組集結首奪PLG總冠軍的桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）、連續四年晉級日本B聯盟總冠軍賽的琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、澳門黑熊（Macau Black Bears）、以及一支來自菲律賓PBA聯賽的球隊。

C組則由韓國KBL冠軍昌原LG獵隼（Changwon LG Sakers）、PLG與TPBL雙冠的新北國王（New Taipei Kings）、日本天皇盃亞軍東京電擊（ Alvark Tokyo），以及首次參賽的蒙古「The League」冠軍烏蘭巴托野馬（Xac Broncos）。

東超新賽季賽程。圖／東超提供

本賽季12支參賽球隊來自7個不同地區，新賽季也首次增設周末賽事。

東超年度的季中「經典賽」詳情也將於近期公佈。 東超新賽季賽程。圖／東超提供

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