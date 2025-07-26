TPBL／皇家坦克再出擊 國王與王柏智完成續約
新北國王隊今天宣布與本土中鋒王柏智完成續約，延續雙方合作關係，以強悍對抗性著稱的王柏智，自2023年加入國王後，身為隊上唯一的本土中鋒，他總是把握每一次上場機會，無論時間長短，都為球隊在場上爭取每一個關鍵球權，在場上的拚勁與態度，也時常引來現場球迷的熱烈掌聲與喝采。
在2024-25TPBL賽季中，王柏智雖多為替補登場，卻屢次於關鍵時刻挺身而出，無論是內線護框、卡位還是拚搶籃板，都展現極高拚勁。他默默守住球隊禁區，被教練團視為可靠的替補內線。
而在BCL賽事中，王柏智更是國王面對亞洲各國洋將禁區壓迫時的第一道防線，他靠著身體對抗與確實的掩護，完成教練交付的任務，為球隊在關鍵時刻提供支援，在國際賽事中展現競爭力，成為團隊在賽季中挑戰不同賽事的得力活棋。
對於王柏智的續約，新北國王毛加恩總經理說：「我們期待柏智在接下來的賽季能持續進步。上個賽季，不論是在聯盟例行賽還是BCL國際賽事中，他的表現都讓我們看到很多潛力。他在場上的投入與拚勁，展現了自己可以為球隊帶來更多幫助的可能性。他持續努力，未來會成為球隊更具功能性的內線戰力。」
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