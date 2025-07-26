快訊

中南部明起7天容易下雨 粉專：要有「下到生菇」心理準備

國票金增資樂天3派股東喬不攏 關鍵會議後2大調整浮現

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

TPBL／皇家坦克再出擊 國王與王柏智完成續約 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王隊宣布與王柏智續約。圖／新北國王隊提供
國王隊宣布與王柏智續約。圖／新北國王隊提供

新北國王隊今天宣布與本土中鋒王柏智完成續約，延續雙方合作關係，以強悍對抗性著稱的王柏智，自2023年加入國王後，身為隊上唯一的本土中鋒，他總是把握每一次上場機會，無論時間長短，都為球隊在場上爭取每一個關鍵球權，在場上的拚勁與態度，也時常引來現場球迷的熱烈掌聲與喝采。

在2024-25TPBL賽季中，王柏智雖多為替補登場，卻屢次於關鍵時刻挺身而出，無論是內線護框、卡位還是拚搶籃板，都展現極高拚勁。他默默守住球隊禁區，被教練團視為可靠的替補內線。

而在BCL賽事中，王柏智更是國王面對亞洲各國洋將禁區壓迫時的第一道防線，他靠著身體對抗與確實的掩護，完成教練交付的任務，為球隊在關鍵時刻提供支援，在國際賽事中展現競爭力，成為團隊在賽季中挑戰不同賽事的得力活棋。

對於王柏智的續約，新北國王毛加恩總經理說：「我們期待柏智在接下來的賽季能持續進步。上個賽季，不論是在聯盟例行賽還是BCL國際賽事中，他的表現都讓我們看到很多潛力。他在場上的投入與拚勁，展現了自己可以為球隊帶來更多幫助的可能性。他持續努力，未來會成為球隊更具功能性的內線戰力。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

最帥球隊團長降臨！龜梨和也挑戰「南宮珉經典神劇日版」 棒球少年圓夢被讚顏值＋球技都在線

中職／悍將7月牛棚藍色炫風 富藍戈展開「零的領域」

中職／手腕傷勢是否下二軍坦言為難 陳傑憲：我還有用啊！

籃球／國王TPBL奪冠後連三年挑戰東超 台灣共3隊出戰

相關新聞

籃球／稱PLG破壞合作互信 TPBL硬起來要直接談合併

今年休賽季期間，國內雙職籃聯盟TPBL與PLG針對未來兩年全賽季的合作展開多次正式與非正式的協商與溝通，雙方逐步建立互信...

TPBL／皇家坦克再出擊 國王與王柏智完成續約 

新北國王隊今天宣布與本土中鋒王柏智完成續約，延續雙方合作關係，以強悍對抗性著稱的王柏智，自2023年加入國王後，身為隊上...

籃球／不願成兩聯盟合作負面因素 林鴻道表態支持聯盟合併

國內雙職籃聯盟合作一事，在近日前中華職籃老牌勁旅宏國傳出將加入PLG後產生變數，其中中華奧會主席、宏國集團副董事長林鴻道在...

TPBL／延續拚戰精神 海神續約總教練費雪

高雄全家海神職業籃球隊今天宣布，與總教練費雪完成續約，盼延續帶兵首年全隊展現的拚戰精神，持續攜手打造海神團隊籃球文化，持...

籃球／新宏國想加入 PLG：歡迎但兩聯盟仍會合作

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道決定重啟新宏國籃球隊，考慮向PLG聯盟申請加入，不過今年不會參加選秀也不會出賽，...

籃球／國王TPBL奪冠後連三年挑戰東超 台灣共3隊出戰

去年奪下PLG總冠軍，轉戰TPBL再登頂的新北國王隊，正式取得2025–26賽季東亞超級聯賽（EASL）參賽資格，東超今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。