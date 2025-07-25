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籃球／稱PLG破壞合作互信 TPBL硬起來要直接談合併
今年休賽季期間，國內雙職籃聯盟TPBL與PLG針對未來兩年全賽季的合作展開多次正式與非正式的協商與溝通，雙方逐步建立互信，並朝「先合作、再合併」的正面方向發展，不過在近日卻傳出PLG將招攬第四隊加入後，TPBL也在今天發出聲明，強調PLG已破壞雙方互信，將不再採取「先合作、再合併」的階段性合作模式，而將以兩聯盟合併進行討論。
TPBL聯盟指出，在雙方展開討論前，PLG曾明確承諾「若兩聯盟進行合作，將不會尋求成立第四支球隊。」惟雙方對於新賽季方向包含聯合選秀細節、賽季賽程規劃等，已達成初步共識之際，PLG方卻仍積極且主動接洽潛在新隊伍，尋求成立第四支球隊之可能，此舉已破壞雙方合作信任與尊重。
TPBL聯盟強調，為避免類似突發變數再次發生，同時保障TPBL及所屬七支球團的權益，TPBL即日起僅以「兩聯盟合併」為前提，與 PLG進行討論，不再採取「先合作、再合併」的階段性合作模式。
TPBL始終以開放與務實的態度參與討論，我們願意在彼此尊重與信任的基礎上，與所有志同道合的夥伴攜手共進，共創台灣籃球新篇章。
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