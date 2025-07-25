籃球／不願成兩聯盟合作負面因素 林鴻道表態支持聯盟合併

國內雙職籃聯盟合作一事，在近日前中華職籃老牌勁旅宏國傳出將加入PLG後產生變數，其中中華奧會主席、宏國集團副董事長林鴻道在今天參加世運會授旗典禮後也還原事件始末，並強調宏國並不希望成為兩聯盟合作的負面因素，也支持雙聯盟走向合併一途。

身為CBA人氣勁旅的宏國，在本月初宣布將重出江湖後引發籃球圈高度關注，23日晚間更傳出將組軍加入PLG的消息，不過在PLG與TPBL兩聯盟將走向合作之際發生此狀況，也讓兩聯盟的合作傳出可能生變。

而今天林鴻道在受訪時也還原事件始末，指出在7月5日宴請李忠熙與昔日宏國球員鄭志龍、周俊三、羅興樑等人時，基於想回饋與為台灣籃球付出的想法，決定評估重組籃球隊重返台灣職籃的可能性，而消息一出後PLG也在第一時間就主動接觸，包括聯盟副會長陳建州也表達歡迎，甚至與之討論相關事宜。

對於23日傳出宏國將加入PLG的消息，林鴻道也強調如果宏國要重返職籃，也一定要獲得TPBL聯盟的同意，之後才會提出申請並啟動籌劃工作，尤其目前雙聯盟已經在合作，宏國的復出將不是單一聯盟可以決定，並表態自己也支持台灣職籃必須走向合併，路才能走得寬廣。

談到宏國的復出被指出可能讓雙職籃聯盟合作生變，林鴻道則強調不希望成為兩聯盟合作的負面因素，「這兩個聯盟中有不少球團的老闆都是我的好朋友，我也特別提到說希望大家能夠朝著合作或是合併的方向前進，因為籃壇的和諧是最重要的，宏國絕不希望成為這一個合作的負面因素。」

商品推薦