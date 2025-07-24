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籃球／新宏國想加入 PLG：歡迎但兩聯盟仍會合作

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
PLG職籃副會長陳建州。 聯合報系資料照
PLG職籃副會長陳建州。 聯合報系資料照

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道決定重啟新宏國籃球隊，考慮向PLG聯盟申請加入，不過今年不會參加選秀也不會出賽，目標2026-2027賽季重返職業賽場；PLG今天回應，非常歡迎且樂觀其成，不過PLG已與TPBL聯手，未來兩年仍會依照兩聯盟球團已簽訂合作意向書內容持續合作。

PLG發出公告提到，對於宏國表示初步申請加入PLG，聯盟及聯盟所屬球團都非常歡迎且樂觀其成，但也強調未來兩年仍會依照兩聯盟球團已簽訂合作意向書內容持續合作，目前兩聯盟的合作仍會持續進行、不會停下腳步，不管是現在或是未來都希望能讓台灣籃球堅定地走在一起。

宏國籃球隊將重新組軍，考慮向PLG聯盟申請加入。圖為預計會回鍋執教的李忠熙。 聯合報系資料照
宏國籃球隊將重新組軍，考慮向PLG聯盟申請加入。圖為預計會回鍋執教的李忠熙。 聯合報系資料照

聯盟表示，宏國籌備團隊也希望能在兩聯盟合作的歷程中，尊重兩聯盟球團依照意向書已取得共識加入這個合作計劃，能盡一份心力讓整個台灣職籃環境更加健全及完整，希望讓兩聯盟的合作關係更加密切，讓球迷有更多期待，且希望能在兩聯盟合作時取得各球團的祝福，一起為台灣籃球發展努力。

新宏國將由前宏國象南韓神射手李忠熙接掌兵符，宏國也明白PLG和TPBL展開合作，兩聯盟明年合作到什麼程度尚未確定，如果明年加入比賽，當然也要TPBL抱持著歡迎的態度。

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