快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／國王TPBL奪冠後連三年挑戰東超 台灣共3隊出戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王隊確定連三度征戰東超。圖／國王提供
新北國王隊確定連三度征戰東超。圖／國王提供

去年奪下PLG總冠軍，轉戰TPBL再登頂的新北國王隊，正式取得2025–26賽季東亞超級聯賽（EASL）參賽資格，東超今天發表公告宣布，國王將和P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿隊與台北富邦勇士隊，下個賽季都將代表台灣出賽。

「新北國王是一支實力堅強、屢屢站上巔峰的球隊，」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins ）表示，「EASL是亞洲籃球的冠軍聯賽，而國王的加入，讓我們再添一位真正的冠軍。國王已證明自己是亞洲最頂尖的球隊之一，我們也非常期待他們本季的表現。」

PLG副會長陳建州表示，近期PLG與TPBL兩聯盟合作事宜，PLG一直以來都是EASL密切的戰略合作夥伴且簽定官方正式合約，基於這樣的關係，PLG仍願意優先以彼此合作邁向和諧的大局為重，共同攜手EASL支持兩聯盟合作計劃，邀請TPBL新北國王參加EASL新賽季，同時也非常開心看到新北國王能繼續征戰EASL新賽季，帶給球迷更多精采的賽事。 

新北國王隊確定連三度征戰東超。圖／EASL提供
新北國王隊確定連三度征戰東超。圖／EASL提供

國王前兩季都闖東超四強，今年更獲得季軍，外援桑尼（Sani Sakakini）和林書豪還雙雙入選東超年度最佳陣容。國王原本總教練萊恩在率隊奪下TPBL總冠軍後卸下兵符，改由派翠克（John Patrick）接下總教練，連續3年出戰東超以挑戰更高名次為核心目標，延續前兩季累積的成果與士氣，追求超越隊史最佳成績的表現，並讓更多人看見台灣籃球的實力。

新北國王總經理毛加恩表示，很榮幸能夠連三年參賽，「隨著東超持續壯大、匯聚更多頂尖球隊，過去兩季與亞洲強權抗衡，接下來在新教練與球員的 全力備戰下，能有更穩定的表現，期待迎接這項亞洲籃壇最高殿堂的挑戰。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

吳宗憲護航吳姍儒「綜藝哏」 陸網友氣炸圍剿！劉宇寧背景曝光

好嗨喔！桃園市政府連辦3天演唱會 眾多大咖匯聚

Sandy吳姍儒「踩劉宇寧頭像」惹怒粉絲　製作單位發道歉聲明滅火

TPBL／網羅B.League名教頭 國王目標直指3連霸

相關新聞

籃球／國王TPBL奪冠後連三年挑戰東超 台灣共3隊出戰

去年奪下PLG總冠軍，轉戰TPBL再登頂的新北國王隊，正式取得2025–26賽季東亞超級聯賽（EASL）參賽資格，東超今...

籃球／宏國重新組軍加入PLG 盼TPBL支持與歡迎

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道決定重啟新宏國籃球隊，且與前宏國象南韓神射手李忠熙談妥，李忠熙將成為新宏國總教練...

籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道，月初舉行「宏國象 好久不見李忠熙」餐敘，席間承諾重啟新宏國籃球隊，今天出現新進...

TPBL／海神赴基層辦訓練營 唐維傑自爆「老人作息」

高雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會連續第二年合作，走入校園回饋基層籃球，昨天舉辦籃球訓練營活動，由高雄全家海神隊...

PLG／台版魔獸獲5年長約 謝宗融續留獵鷹

台鋼獵鷹隊今天宣布與中鋒謝宗融完成5年續約，長約象徵球隊對謝宗融的高度信任與長期規劃，也期望接下來持續強化陣容，攜手全體...

籃球／公益籃球訓練營 中華隊總教練、林秉聖共襄盛舉

由彰化芬園鄉公所主辦的「2025年芬園鄉公益籃球訓練營」21日一連兩天在芬園鄉的風雨球場舉行，昨天首日更邀請中華男籃主帥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。