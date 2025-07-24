籃球／國王TPBL奪冠後連三年挑戰東超 台灣共3隊出戰

去年奪下PLG總冠軍，轉戰TPBL再登頂的新北國王隊，正式取得2025–26賽季東亞超級聯賽（EASL）參賽資格，東超今天發表公告宣布，國王將和P. LEAGUE+的桃園璞園領航猿隊與台北富邦勇士隊，下個賽季都將代表台灣出賽。

「新北國王是一支實力堅強、屢屢站上巔峰的球隊，」東亞超級聯賽執行長李小龍（Henry Kerins ）表示，「EASL是亞洲籃球的冠軍聯賽，而國王的加入，讓我們再添一位真正的冠軍。國王已證明自己是亞洲最頂尖的球隊之一，我們也非常期待他們本季的表現。」

PLG副會長陳建州表示，近期PLG與TPBL兩聯盟合作事宜，PLG一直以來都是EASL密切的戰略合作夥伴且簽定官方正式合約，基於這樣的關係，PLG仍願意優先以彼此合作邁向和諧的大局為重，共同攜手EASL支持兩聯盟合作計劃，邀請TPBL新北國王參加EASL新賽季，同時也非常開心看到新北國王能繼續征戰EASL新賽季，帶給球迷更多精采的賽事。

新北國王隊確定連三度征戰東超。圖／EASL提供

國王前兩季都闖東超四強，今年更獲得季軍，外援桑尼（Sani Sakakini）和林書豪還雙雙入選東超年度最佳陣容。國王原本總教練萊恩在率隊奪下TPBL總冠軍後卸下兵符，改由派翠克（John Patrick）接下總教練，連續3年出戰東超以挑戰更高名次為核心目標，延續前兩季累積的成果與士氣，追求超越隊史最佳成績的表現，並讓更多人看見台灣籃球的實力。

新北國王總經理毛加恩表示，很榮幸能夠連三年參賽，「隨著東超持續壯大、匯聚更多頂尖球隊，過去兩季與亞洲強權抗衡，接下來在新教練與球員的 全力備戰下，能有更穩定的表現，期待迎接這項亞洲籃壇最高殿堂的挑戰。」

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