籃球／宏國重新組軍加入PLG 不參加今年選秀

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會主席林鴻道（左）日前設宴款待李忠熙（右）。記者黃顯祐／攝影
中華奧會主席林鴻道（左）日前設宴款待李忠熙（右）。記者黃顯祐／攝影

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道決定重啟新宏國籃球隊，且與前宏國象南韓神射手李忠熙談妥，李忠熙將成為新宏國總教練，並在2026-2027賽季加入國內職籃PLG，今年不會參加選秀會。

有關宏國隊重返職籃之事，宏國表示，選擇明年回歸，主要是目前已7月，重新組訓工作繁重，不可能趕上今年的球季。

宏國表示，考慮向PLG聯盟申請加入，有個前提是PLG與TPBL今年已開始合作，宏國希望回歸也能獲得TPBL的支持與歡迎。宏國提到，兩聯盟明年合作到什麼程度尚未確定，如果明年加入比賽，當然也要TPBL抱持著歡迎的態度。

新宏國現在屬於從無到有的階段，今年不會參與選秀。宏國表示，各部門會全力以赴，希望明年能順利的回歸。

宏國象曾是中華職籃CBA的人氣球隊，重返職籃將由李忠熙執掌兵符，要申請加入PLG聯盟但今年不出賽，將經過一年整訓成軍，明年再投入職籃賽程。

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