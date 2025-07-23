籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

宏國集團副董事長、現任中華奧會主席林鴻道，月初舉行「宏國象 好久不見李忠熙」餐敘，席間承諾重啟新宏國籃球隊，今天出現新進度，林鴻道已與27年再度來台的前宏國象南韓神射手李忠熙談妥，李忠熙將成為新宏國總教練，加入國內職籃PLG。

宏國象曾是中華職籃CBA的人氣球隊，雖走入歷史多年，但曾經的指標球星如周俊三、羅興樑和「籃球博士」鄭志龍等轉變身份在職籃執教，羅興樑今年更舉辦「菁英射手營」，並邀請曾經效力宏國象的「亞洲神射」李忠熙聯手。

林鴻道月初宴請李忠熙，席間承諾將重啟新宏國籃球隊，當時他就透露將由前宏國教練古吉雄輔則籌劃，預計7月底開會討論宏國籃球隊重啟後的未來方向，當場並邀請李忠熙屆時來台協助並且擔任球隊教練，並獲得李忠熙首肯。

今天「新宏國」的回歸有重要進展，宏國確定由李忠熙擔任教練，要申請加入PLG聯盟，但今年不出賽，將經過一年整訓成軍，明年再參投入職籃賽程。

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