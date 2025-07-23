快訊

恐升級為颱風「竹節草」！又一熱帶性低氣壓生成 最新路徑曝光

態度急轉？石破茂面臨逼宮窘境 火速否認請辭「不放任國政空轉」

若有下令就辭職！徐榛蔚因一事震怒 狠嗆童子賢「限24小時內道歉」

TPBL／海神赴基層辦訓練營 唐維傑自爆「老人作息」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐維傑到籃球營擔任一日海派教頭。圖／高雄全家海神提供
唐維傑到籃球營擔任一日海派教頭。圖／高雄全家海神提供

高雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會連續第二年合作，走入校園回饋基層籃球，昨天舉辦籃球訓練營活動，由高雄全家海神隊于煥亞和唐維傑前進新店運動中心，擔任力行國小籃球隊的一日「海派教頭」，希望透過共同合作的發揮一加一大於二的力量，協助籃球運動發展。

海神隊成軍四年來持續推廣基層籃球回饋計畫，累計已造訪16所在地學校舉辦「浪愛延續」校園活動，同時藉由遠雄公益文教基金會的力量，將推 廣籃球的力量推廣至北部學校，年度第三站造訪文山區力行國小，海神球員與力行國小籃球隊員近距離互動傳授籃球知識，期望給予小球員啟發同時學習團 隊合作精神。

力行國小籃球隊在2025 EBC全國國⺠小學籃球錦標賽勇奪六年級男生乙組季軍，113學年度EBL國⺠小學籃球聯賽挺進全國八強。力行國小校⻑徐家莆勉勵同學自律且持之以恆，克服困難，向兩位海神隊球員學習，向到更高殿堂的目標努力。

于煥亞與唐維傑客座教練課程中循序漸進，指導運球與傳球技巧，活動壓軸 QA 互動同學提問百百種，從專業的「海神的戰術是什麼?」、「打球受過傷嗎?」、「海神都練幾小時的球?」、「打職籃很難嗎?」到「吃什麼才會⻑高?」、「你們會不會覺得體能訓練很無聊?」、「你都幾點睡覺?」、「你都吃什麼才會⻑高?」活潑有趣的提問讓于煥亞跟唐維傑會心一笑。

唐維傑笑答：「吃得健康、避免炸物，平時多補充雞蛋、高蛋白以及水分。」 此外他還是標準的「晨型人」，「我很年輕但我老人作息，晚上10 點睡，7、8點就會起床，睡眠對運動員是很重要的一環，可以幫助你⻑高跟身體恢復。」

于煥亞坦誠，小時候也不愛練體能，但這是運動員必經之路，「體能訓練不只磨練體能，也磨練心智，從每次訓練中展現運動員精神。」他也提到打職 籃並不難，認真想做一件事，難不難在於有沒有心，「需要循序漸進，不要好高騖遠，一天天進步就能達成目標。即便到現在，每天練球也都是回歸個人基本動作，再延伸到團隊，將簡單的事情精進到完美。」

于煥亞到籃球營擔任一日海派教頭。圖／高雄全家海神提供
于煥亞到籃球營擔任一日海派教頭。圖／高雄全家海神提供
⾼雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會舉辦籃球訓練營大合影。圖／高雄全家海神提供
⾼雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會舉辦籃球訓練營大合影。圖／高雄全家海神提供
于煥亞、唐維傑接受小球員提問。圖／高雄全家海神提供
于煥亞、唐維傑接受小球員提問。圖／高雄全家海神提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

TPBL／海神、特攻球員交易 林任鴻和施晉堯互換東家

TPBL／創隊元老加溝通橋梁 海神隊長余純安續約3年

TPBL／海神辦U12邀請賽 胡瓏貿自曝國小志願就是當國手

TPBL／海神快夏之浪閃店登場 六球星客串一日店長

相關新聞

TPBL／海神赴基層辦訓練營 唐維傑自爆「老人作息」

高雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會連續第二年合作，走入校園回饋基層籃球，昨天舉辦籃球訓練營活動，由高雄全家海神隊...

PLG／台版魔獸獲5年長約 謝宗融續留獵鷹

台鋼獵鷹隊今天宣布與中鋒謝宗融完成5年續約，長約象徵球隊對謝宗融的高度信任與長期規劃，也期望接下來持續強化陣容，攜手全體...

籃球／公益籃球訓練營 中華隊總教練、林秉聖共襄盛舉

由彰化芬園鄉公所主辦的「2025年芬園鄉公益籃球訓練營」21日一連兩天在芬園鄉的風雨球場舉行，昨天首日更邀請中華男籃主帥...

TPBL／海神、特攻球員交易 林任鴻和施晉堯互換東家

新北中信特攻、高雄全家海神球團今天共同宣布達成交易，原特攻球員施晉堯將轉戰海神，原海神球員林任鴻加盟特攻，台灣職業籃球大...

TPBL／曾率隊奪7連霸、和諾威斯基當隊友 雲豹德國新教頭大有來頭

桃園台啤永豐雲豹隊今天先宣布總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）正式卸下兵符，接續再公告，聘請德國籍總教...

PLG／強化後場 獵鷹簽下美籍雙能衛

台鋼獵鷹隊持續強化後場戰力，今天宣布簽下身高193公分的美國籍雙能衛多比（Tobin Carberry），擁有豐富歐洲職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。