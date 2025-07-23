TPBL／海神赴基層辦訓練營 唐維傑自爆「老人作息」
高雄全家海神職業籃球隊與遠雄公益文教基金會連續第二年合作，走入校園回饋基層籃球，昨天舉辦籃球訓練營活動，由高雄全家海神隊于煥亞和唐維傑前進新店運動中心，擔任力行國小籃球隊的一日「海派教頭」，希望透過共同合作的發揮一加一大於二的力量，協助籃球運動發展。
海神隊成軍四年來持續推廣基層籃球回饋計畫，累計已造訪16所在地學校舉辦「浪愛延續」校園活動，同時藉由遠雄公益文教基金會的力量，將推 廣籃球的力量推廣至北部學校，年度第三站造訪文山區力行國小，海神球員與力行國小籃球隊員近距離互動傳授籃球知識，期望給予小球員啟發同時學習團 隊合作精神。
力行國小籃球隊在2025 EBC全國國⺠小學籃球錦標賽勇奪六年級男生乙組季軍，113學年度EBL國⺠小學籃球聯賽挺進全國八強。力行國小校⻑徐家莆勉勵同學自律且持之以恆，克服困難，向兩位海神隊球員學習，向到更高殿堂的目標努力。
于煥亞與唐維傑客座教練課程中循序漸進，指導運球與傳球技巧，活動壓軸 QA 互動同學提問百百種，從專業的「海神的戰術是什麼?」、「打球受過傷嗎?」、「海神都練幾小時的球?」、「打職籃很難嗎?」到「吃什麼才會⻑高?」、「你們會不會覺得體能訓練很無聊?」、「你都幾點睡覺?」、「你都吃什麼才會⻑高?」活潑有趣的提問讓于煥亞跟唐維傑會心一笑。
唐維傑笑答：「吃得健康、避免炸物，平時多補充雞蛋、高蛋白以及水分。」 此外他還是標準的「晨型人」，「我很年輕但我老人作息，晚上10 點睡，7、8點就會起床，睡眠對運動員是很重要的一環，可以幫助你⻑高跟身體恢復。」
于煥亞坦誠，小時候也不愛練體能，但這是運動員必經之路，「體能訓練不只磨練體能，也磨練心智，從每次訓練中展現運動員精神。」他也提到打職 籃並不難，認真想做一件事，難不難在於有沒有心，「需要循序漸進，不要好高騖遠，一天天進步就能達成目標。即便到現在，每天練球也都是回歸個人基本動作，再延伸到團隊，將簡單的事情精進到完美。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言