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PLG／台版魔獸獲5年長約 謝宗融續留獵鷹

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊和謝宗融續約。圖／獵鷹隊提供
獵鷹隊和謝宗融續約。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊今天宣布與中鋒謝宗融完成5年續約，長約象徵球隊對謝宗融的高度信任與長期規劃，也期望接下來持續強化陣容，攜手全體球員與球迷共同追求更高目標。

有「台版魔獸」稱號的謝宗融，2024-25賽季例行賽出戰23場，場均近30分鐘，繳出7.3分、8籃板、1抄截的成績，場均籃板是全聯盟本土球員之冠，並入選年度防守第一隊，充分展現拚戰精神；季後賽階段他出賽4場，場均貢獻8.8分、6.5籃板，三分命中率高達4成6，在關鍵時刻提供穩定的外線火力。

謝宗融表示，這次續約是一個深思熟慮的決定，背後蘊含著信任與感謝。加入台鋼是他首次離開台北、踏出熟悉的環境，前往南部，起初帶著不安，但隊友、球團與球迷的熱情超越南部的太陽，讓他感受到如同家一般的溫暖。

謝宗融提到，賽季期間，教練團與制服組給予極大空間與信任，無論在低潮期或受傷都陪伴他復健、調整，沒有人放棄，讓自己重新找回信心與打球的快樂；面對球隊給予的肯定，他也期許自己能在成為隊上資深球員之際，與隊友們一同成長、進步，扛起更多責任。

獵鷹球隊總教練柯納指出，謝宗融已是陣中極為重要的戰力，剛加入時還缺乏自信，但憑藉努力與專業態度，逐步成長為國內數一數二的長人，過去一季已經是隊伍的重要支柱，未來幾年也將是戰術與團隊文化中關鍵的核心因子。

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籃球 謝宗融

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