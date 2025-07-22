TPBL／海神、特攻球員交易 林任鴻和施晉堯互換東家

新北中信特攻、高雄全家海神球團今天共同宣布達成交易，原特攻球員施晉堯將轉戰海神，原海神球員林任鴻加盟特攻，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）也公告正式通過這筆球員交易案。

特攻表示，本次交易為雙方基於球隊戰力與球員發展規劃所做出的調整，TPBL聯盟即將邁入第二個賽季，各球團皆積極為嶄新球季佈局，期待為球迷帶來更多精彩賽事。

林任鴻是海神創隊元老之一，海神感謝「小林」4個球季的付出，球隊全體成員獻上雄湧祝福。

海神表示，林任鴻結合團隊至上與犀利防守的球風，是助力球隊成軍首年將冠軍留在港都的關鍵之一，本季投入更多心力嘗試不同角色，無私協助球隊新體系整合戰力，帶來不少貢獻。

海神上季打進總冠軍賽，和新北國王大戰7場，離冠軍僅一步之遙，球團表示休賽季補強腳步不僅放眼來季，更考量未來幾年擘劃，除了續約腳步穩定進行，本次交易目標在維持戰力的前提下保留更多運作空間。

高雄全家海神隊執行長李偉誠說：「感謝小林過去幾季的付出，祝福他一切順利，阿堯能提供防守與外線支援，期待他新球季與我們一起努力。」 特攻和海神隊進行球員交易。圖／特攻隊提供

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