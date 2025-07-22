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PLG／強化後場 獵鷹簽下美籍雙能衛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
獵鷹隊簽下新洋將多比。圖／獵鷹隊提供
獵鷹隊簽下新洋將多比。圖／獵鷹隊提供

台鋼獵鷹隊持續強化後場戰力，今天宣布簽下身高193公分的美國籍雙能衛多比（Tobin Carberry），擁有豐富歐洲職籃經驗，曾效力於法國、義大利與希臘等多支職業球隊。

多比2023–24賽季效力法國ADA Blois，繳出場均10.6分、3.3助攻與2.7籃板；2024–25賽季轉戰希臘勁旅Peristeri B.C.，貢獻場均7.9分、2.1助攻及2籃板，展現穩定的得分與串聯能力。新賽季，多比將披上29號戰袍，為獵鷹後場注入成熟的進攻與節奏掌控。 

多比表示，早已長期關注獵鷹的發展，尤其欣賞總教練柯納（Roual Korner）帶給球隊的清晰方向與風格，「我對加入獵鷹感到非常興奮。因曾與Korner教練共事，這次能再次與他並肩作戰，是一次很棒的機會。我期待能與團隊一起朝著更高目標努力。」

談及自身球風與新賽季目標，多比強調重視準備與責任感，希望在場上扮演支援角色，為球隊創造價值，「我花了很多時間研究獵鷹的比賽，也建立起自己的觀察與調整系統，希望能即刻為球隊帶來貢獻。」他指出，目前已有不少隊友投入訓練，能感受到團隊的企圖心與凝聚力，「我很期待參與這段旅程，與大家一同打造一支具備競爭力、穩定性與連結性的球隊。」

對於新成員的加盟，柯納給予高度肯定，他說：「Tobin是一位非常有經驗的得分型雙能衛，能以不自私的方式掌控比賽節奏。在他的職業生涯中，他扮演過控球後衛與得分後衛的角色，清楚知道如何幫助球隊贏球，無論是靠得分，還是完成球隊需要他做的任何事。」 

柯納進一步指出，多比的身體條件與對比賽的理解能力，將為球隊帶來實質影響，「他能快速分析比賽、做出正確決定，這樣的能力會為我們帶來巨大的改變。」

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