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TPBL／雲豹人事異動！掰了冠軍教頭查爾斯

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊總教練查爾斯卸下兵符。圖／雲豹隊提供
雲豹隊總教練查爾斯卸下兵符。圖／雲豹隊提供

台啤永豐雲豹隊今年夏天和多位選手完成續約，不過球團今天宣布人事異動，總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）正式卸下兵符，球團由衷感謝他從2023-24季中加入以來為球隊所做的貢獻與付出。

雲豹表示，擁有多年執教經驗的查爾斯，自2023-24賽季中段接下總教練重任，為雲豹建立穩定攻防節奏與化學效應，除協助陣中年輕新秀成長外，2024年更率領球隊奪得隊史首冠，帶給球隊許多美好回憶，祝福查爾斯總教練未來執教生涯一切順利，也希望球迷們持續為查爾斯加油。

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TPBL 雲豹

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