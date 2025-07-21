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籃球／力拚亞洲盃8強席次 中華男籃籌組最強陣容

中央社／ 台北21日電
中華藍在昨天結束的瓊斯盃拿下亞軍。記者侯永全／攝影
中華藍在昨天結束的瓊斯盃拿下亞軍。記者侯永全／攝影

中華民國籃球協會今天公布亞洲盃男籃16人的培訓名單，其中旅外三劍客陳盈駿、林庭謙及劉錚皆入選外，最大亮點是「賀家兄弟」賀丹、賀博也在名單中。

亞洲盃男籃賽預計於8月5日至17日在沙烏地阿拉伯登場，上屆在淘汰賽遭到約旦隊絕殺、差點晉級8強的台灣男籃，這次與紐西蘭、菲律賓及伊拉克同為D組，而分組龍頭將直接取得8強席次，至於分組第2、3名則必須通過淘汰賽的考驗，才有晉級8強機會。

歷經瓊斯盃國際籃球邀請賽的磨練後，中華籃協今天公布亞洲盃男籃16人的培訓名單，由「旅外三劍客」劉錚、陳盈駿及林庭謙領軍，搭配「新台灣人」高柏鎧（Brandon Gilbeck）、高錦瑋、陳又瑋、阿巴西、關達祐、馬建豪、周桂羽、胡瓏貿、蔡宸綱、曾祥鈞及陳冠全等國內職籃好手，陣容堪稱一時之選。

「賀家兄弟」賀丹（右）與賀博（左）。記者季相儒／攝影
「賀家兄弟」賀丹（右）與賀博（左）。記者季相儒／攝影

值得一提的是，台美混血「賀家兄弟」賀丹（AdamHinton）、賀博（Robert Hinton）不僅雙雙入選瓊斯盃最佳5人陣容，這次也在亞洲盃培訓名單內，成為一大亮點，屆時有望首度披上台灣隊球衣征戰國際賽。

籃協副秘書長張承中接受中央社採訪時表示，賀丹、賀博一直有高度意願代表台灣踏上國際賽舞台，雙方溝通也都相當順暢，因而促成這次合作，「我們預計於明天展開亞洲盃集訓，然後8月上旬出發」。

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