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籃球／中華男籃亞洲盃16人名單出爐 賀家兄弟、阿巴西入列
2025年FIBA亞洲盃下月在沙烏地阿拉伯吉達登場，中華隊在結束瓊斯盃後將進入最後集訓期，中華民國籃球協會今天公布16人名單，瓊斯盃沒參賽的「黑豹」阿巴西、胡瓏貿、馬建豪和高錦瑋等都入列。
16人球員名單由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，瓊斯盃一起獲得最佳五人的賀家兄弟賀丹和賀博，以及高錦瑋、陳又瑋、阿巴西、關達祐、馬建豪、周桂羽、胡瓏貿、蔡宸綱、曾祥鈞、陳冠全，以及歸化的「新台灣人」高柏鎧。
中華隊總教練是義大利籍的圖奇，搭配楊宜峰、楊哲宜和盧譽誠，團隊成員還有經理楊勝凱、情蒐教練謝一謙、體能教練黃冠為、翻譯董晉嘉及防護教練劉芃顥和杜瑞煌。
亞洲盃下月5日到17日進行，共16隊與會，預賽分成4組，從資格賽出線的中華隊位於D組，將和紐西蘭、伊拉克和菲律賓交手，分組龍頭直接晉級8強，分組2、3將透過附加賽爭奪8強資格。
中華隊上屆亞洲盃晉級附加賽，面對約旦隊浪費大幅度領先，遭約旦連飆外線下戲劇性逆轉，錯過8強機會，今年在賀家兄弟加入下有望重返亞洲前8強。
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