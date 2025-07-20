瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

昨天就確定奪下瓊斯盃亞軍的中華藍隊，今天壓軸戰碰日本隊擺脫「慢熱」狀況，第四節更在林庭謙單節11分帶領下打出23：8的關門攻勢，最終以83：58輕取日本隊，以7勝1敗成績結束今年賽事。

中華藍首節僅拿13分，第二節手感回溫打出23：16的逆轉攻勢，下半場更限制日本兩節僅拿22分，加上林庭謙第四節爆發，單節三分球5投3中攻下11分、全場27分，率隊逆轉日本。

中華藍以7勝1敗奪下第二名，擁有前NBA球星羅伯森（André Roberson）的菲律賓隊以8戰全勝完成衛冕。

除登上頒獎台，今年再度披上中華隊戰袍的賀家兄弟賀丹和賀博，今年更一起獲得大會最佳五人，和中華藍隊友陳盈駿及菲律賓隊的羅伯森、阿吉（Tajuan Agee）一同領取個人獎座。

中華隊完成瓊斯盃後的下個任務就是亞洲盃，中華籃協預計明天公布中華隊16人培訓名單。

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍賀丹（左）試圖灌籃。記者侯永全／攝影 林庭謙跳投出手。記者侯永全／攝影 中華藍賀丹（右）強打籃下。記者侯永全／攝影 中華藍賀博（右）挑戰日本雙人防守。記者侯永全／攝影 陳盈駿（左）跳投出手。記者侯永全／攝影 林庭謙（右）飛身上籃。記者侯永全／攝影 林庭謙切入取分。記者侯永全／攝影

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