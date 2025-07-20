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瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

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瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
賀家兄弟獲最佳五人。 記者侯永全／攝影
賀家兄弟獲最佳五人。 記者侯永全／攝影

昨天就確定奪下瓊斯盃亞軍的中華藍隊，今天壓軸戰碰日本隊擺脫「慢熱」狀況，第四節更在林庭謙單節11分帶領下打出23：8的關門攻勢，最終以83：58輕取日本隊，以7勝1敗成績結束今年賽事。

中華藍首節僅拿13分，第二節手感回溫打出23：16的逆轉攻勢，下半場更限制日本兩節僅拿22分，加上林庭謙第四節爆發，單節三分球5投3中攻下11分、全場27分，率隊逆轉日本。

中華藍以7勝1敗奪下第二名，擁有前NBA球星羅伯森（André Roberson）的菲律賓隊以8戰全勝完成衛冕。

除登上頒獎台，今年再度披上中華隊戰袍的賀家兄弟賀丹和賀博，今年更一起獲得大會最佳五人，和中華藍隊友陳盈駿及菲律賓隊的羅伯森、阿吉（Tajuan Agee）一同領取個人獎座。

中華隊完成瓊斯盃後的下個任務就是亞洲盃，中華籃協預計明天公布中華隊16人培訓名單。

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影
中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影
中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影
中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影
中華藍退日本奪亞軍。 記者侯永全／攝影

中華藍賀丹（左）試圖灌籃。記者侯永全／攝影
中華藍賀丹（左）試圖灌籃。記者侯永全／攝影
林庭謙跳投出手。記者侯永全／攝影
林庭謙跳投出手。記者侯永全／攝影
中華藍賀丹（右）強打籃下。記者侯永全／攝影
中華藍賀丹（右）強打籃下。記者侯永全／攝影
中華藍賀博（右）挑戰日本雙人防守。記者侯永全／攝影
中華藍賀博（右）挑戰日本雙人防守。記者侯永全／攝影
陳盈駿（左）跳投出手。記者侯永全／攝影
陳盈駿（左）跳投出手。記者侯永全／攝影
林庭謙（右）飛身上籃。記者侯永全／攝影
林庭謙（右）飛身上籃。記者侯永全／攝影
林庭謙切入取分。記者侯永全／攝影
林庭謙切入取分。記者侯永全／攝影

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