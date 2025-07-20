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亞洲盃女籃／全勝奪冠 中華隊完成重返一級目標

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
韓雅恩投進外線後開下慶祝。圖／取自FIBA官網
韓雅恩投進外線後開下慶祝。圖／取自FIBA官網

目標重返亞洲盃女籃一級舞台的中華隊，以全勝之姿挺進今天壓軸的二級冠軍戰，今天面對伊朗隊雖一度落後，不過半場打完要回領先，再靠第三節的23：12攻勢奠定勝基，最終以74：55奪下冠軍，完成回到一級的設定，全隊開心相擁慶祝，賽後播放國旗歌時更有幾名球員眼眶泛淚。

亞洲盃兩年舉辦一次，中華隊上屆在亞洲盃一級（A組）墊底，被降級到二級（B級），首度落到二級的唯一目標就是回到一級；預賽中華隊取得3戰全勝的分組第一，直接晉級4強，昨天再擊敗蒙古隊，拿到今天冠軍戰門票。

最終戰碰伊朗，中華隊靠韓雅恩外線率先破網，陳薇安2罰1中取得4：0領先，但優勢沒能維持，遭伊朗12：12追平，雖有黃鈴娟飆進超前外線，但伊朗連拿4分下反超比數，首節打完中華隊以17：18微幅落後。

第二節彭曉彤外線開張、韓雅恩和林育庭也接連得手，帶出中華隊一波13：5攻勢；伊朗一度再追到2分差，中華隊靠陳薇安搶下進攻籃板補進，再完成「3分打」，個人連拿5分，「法拉利」陳晏宇也在罰球線上取分，黃鈴娟再飆進讀秒階段的三分彈，助中華隊帶著40：31領先進入下半場。

上半場拿下7分的韓雅恩，第三節開賽不到1分鐘就傷到右腳踝退場，不過有陳薇安持續取分、黃鈴娟再飆外線，中華隊持續維持領先，陳晏宇完成「3分打」後領先擴大到58：43，陳晏宇讀秒階段罰球也把握，讓中華隊三節打完將差距擴大到63：43。

黃湘婷第四節率先取分後自己笑開懷，中華隊也一路維持優勢，最終以74：55拿下最終勝利和一級門票。

關鍵戰陳薇安攻下全隊最高18分，黃鈴娟三分球10投5中也有17分進帳。

陳薇安金牌戰表現亮眼。圖／取自FIBA官網
陳薇安金牌戰表現亮眼。圖／取自FIBA官網
黃鈴娟飆進外線後握拳慶祝。圖／取自FIBA官網
黃鈴娟飆進外線後握拳慶祝。圖／取自FIBA官網

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