瓊斯盃／丁恩迪狂摘20籃板 秀中文喊：繼續努力繼續加油

中華白隊今天迎接本屆瓊斯盃最終戰，僅管最終以83：86敗給澳洲隊，但陣中外籍生丁恩迪狂摘20個籃板，成為本屆瓊斯盃籃板王，輸球仍有收穫；成為中華籃球協會歸化人選之一的丁恩迪也大秀中文，認為球隊「打得不錯」，且成員普遍較年輕，「我們會繼續努力、繼續加油。」

中華白今天和澳洲比分拉鋸，首節以20：22落後，半場打完反以44：42超前，但第三節被澳洲飆進5記三分彈，領先再易主，第四節更曾陷入兩位數落後；中華白讀秒階段一度將差距縮小到2分差，且澳洲2罰還失手，但中華白沒能鞏固好籃板，澳洲接續2罰1中，最後6秒中華白也沒能找到太好機會，陳將双的追平一擊彈到前框，最終以83：86吞敗。

中華白教練吳正杰提到，中午中華藍、白教練團有開會，義大利籍教練圖奇指出白隊任務就是發掘年輕好手，未來銜接藍隊，今天因此登錄一些較少上場的球員，經驗好的如李家慷就沒登錄，對球隊有些吃虧，「比賽結果和預期差不多，滿激烈，雙方都有機會，最後幾個細節像包夾沒有做好，還有罰球的防守籃板沒鞏固好，最後一個機會也沒執行好，導致我們輸球。」

丁恩迪就自責說，最後關鍵的防守籃板沒保護好，不過球隊表現不錯，他用中文、英文夾雜說：「我們會繼續努力繼續加油，因為我們球隊比較年輕，有些球員還在高中、大學，我就是和他們說要更努力，表現更好，因為台灣籃球的未來在他們手中。」

大學就來台就讀政治大學，丁恩迪畢業後進入桃園璞園領航猿隊，今年助隊奪下PLG總冠軍，目前也是籃協以「高級專業人才高級專業人才」的歸化人選；他用中文透露自己聽得懂也能說，「但看不懂，我看得懂牛肉、豬肉，因為我不吃豬肉，和我的名字，講話比較簡單。」他透露平常有朋友幫忙，會持續學習中文。

南山高中畢業後赴美的葉惟捷，今天三分球11投5中攻下全隊最高21分，他表示相較去年，更熟悉圖奇的體系，今年也開心和許多學長學習切磋，「這次有上場時間，謝謝教練給我時間發揮，把我特色優點展現出來，同時有不足可以加強，往學長部分邁進。」 中華白隊谷毛唯嘉（左）上籃。記者侯永全／攝影 中華白隊黃宙騏。記者侯永全／攝影 中華白隊葉惟捷上籃。記者侯永全／攝影

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