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瓊斯盃／高柏鎧傷勢恢復良好 中華藍退卡達連3屆亞軍
瓊斯盃中華藍隊今天在倒數第二場比賽遭遇卡達，在團隊4人得分上雙下，在下半場逐漸擴大領先差距，儘管末節雙方多次爆發肢體衝突，但最終中華藍仍是以82：63取勝，也繼菲律賓提前奪冠後，連三屆拿下亞軍。
中華藍今天出戰卡達，儘管在上半場出現攻守當機的狀況，導致上半場打完僅以3分領先，但中場休息時總教練圖奇也在休息室中說出重話提醒球員，讓中華藍在下半場及時甦醒，尤其第三節賀博連續兩次爆扣轟炸，嗨翻新莊體育館，最終中華藍也在下半場拉開差距，以19分差收下勝利。
中華藍總教練圖奇賽後表示，開場後球隊在防守端沒有那麼強勢，有迅速提醒球員，球員也有反應過來，後面防守有強勢反擊，「在這球場上的節奏應該由我們主導，而不是對手，當我們主導節奏，戰術執行效果是非常好的。」
中華藍高柏鎧、周桂羽今天在下半場扮演球隊防守要角，也獲得圖奇點名是球隊兩大贏球功臣，「他們的價值是無可取代的，這不是在數據上可以看到的。」
高柏鎧在這次瓊斯盃前因為傷勢問題一度傳出出賽成疑，談到目前傷勢恢復狀況時，他說：「傷勢比之前好很多，從賽季結束到回到瓊斯盃中華隊，時間並不是很充裕，不論是在復健還是找回比賽狀態上花了一些時間，感謝教練和隊友幫助，這幾場狀況愈來愈好，在瓊斯盃結束後還有一段時間可以調整。」
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