PLG／不知陳范柏彥加盟已官宣 谷毛唯嘉：再當隊友很開心

PLG台南台鋼獵鷹在昨天官宣前鋒陳范柏彥加盟，不過人在瓊斯盃為中華白隊效力的獵鷹主控，同時也是陳范柏彥十年同窗戰友的谷毛唯嘉，在今天賽後被問及此事時才知道球隊已經官宣加盟，除表示很為好友感到開心，也認為他的加入將補上獵鷹欠缺的本土前鋒戰力。

谷毛唯嘉與陳范柏彥從自強國中、能仁家商、健行科大攜手奮戰10個年頭，儘管兩人在進入職籃後就為不同球隊效力，但獵鷹昨天宣布簽下陳范柏彥，讓這對老搭檔新賽季將再度攜手出擊。

在今天幫助中華白於瓊斯盃擊敗日本後，谷毛唯嘉被問到陳范柏彥加盟一事時，卻先是疑惑「原來球隊已經官宣」，「其實我早就知道他要來，真的很為他開心，因為他畢業後到富邦勇士因為人手太多，讓他沒有什麼表現機會，但我一直都知道他的能力在哪裡，所以很替他開心，尤其他去年到鋼鐵人後展現了自己的能力，也很開心能夠再一起當隊友。」

谷毛唯嘉也強調，在去年獵鷹加入PLG後，就常與陳范柏彥相約見面，新賽季也機會幫助他盡快適應獵鷹環境，「我認為他算是補到我們的前鋒戰力，因為蓋比比較專注在防守上，缺少一個比較能終結的前鋒，他來將對我們有很大幫助。」

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