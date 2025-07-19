瓊斯盃／李家慷關鍵罰球與守住長谷川比源 中華白險勝日本

瓊斯盃中華白隊今天遭遇同樣以年輕陣容組成的日本，兩隊展開激烈的拉鋸戰並進入延長賽，倒數8.1秒中華白靠著李家慷關鍵兩罰，以及倒數1秒成功阻止長谷川比源在籃下接球，最終就以76：74險勝日本，收下第4勝。

中華白在昨天以22分差距輕取阿聯後，今天與日本之戰卻陷入苦戰，前三節打完還以9分落後，不過第四節中華白小將葉惟捷挺身而出，他與林彥廷在比賽最後3分多鐘聯手砍進三記三分球，幫助中華隊在比第四節最後32秒取得3分領先，在兩隊脇真大、谷毛唯嘉接下來皆兩罰一中後，日本卻靠著長谷川比源在倒數8.3秒投進三分球，將比賽帶入延長賽。

延長賽兩隊依舊未能拉開差距，倒數8.1秒李家慷獲得兩罰機會，他在穩穩罰進後，又在日本隊最後一波攻勢時，成功擋下試圖在禁區接球、已拿下19分的長谷川比源，幫助中華白最終以2分差距險勝，收下第4勝。

對於在延長賽最後階段靠著關鍵攻守幫助球隊取勝，李家慷談到兩罰命中時表示，「比賽後段我其實沒有在場上，但關鍵時刻感謝教練團信任我的防守，讓我上場，最終也完成教練任務，並把罰球罰進。」

而拿下13分並送出5助攻的谷毛唯嘉也表示，日本隊這次的組成跟中華白很像，都是大學生加上年輕職業球員，但對手在戰術執行上確實更加細膩，確實是值得學習的地方。

商品推薦