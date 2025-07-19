亞洲盃女籃／林文佑、韓雅恩飆41分 中華隊返一級差1勝

亞洲盃女籃二級四強賽在今天登場，我國與資格賽時曾交手過的蒙古再度碰頭，不過與上次對決以36分差距大勝相比，今天中華女籃開賽還一度落後，下半場更遭遇蒙古的猛烈反撲，但最終仍是以92：82險勝，挺進到決賽，將與伊朗爭奪重返一級的唯一一張門票。

中華女籃在日前瓊斯盃拿下第4名後，在亞洲盃啟程前夕卻遭遇陣前換帥的狀況，外籍總教練歐森遭到撤換，由助理教練邱啟益臨危受命接下執行教練兵符。

在分組賽連勝大溪地、哈薩克與印度後，中華女籃也以分組第一名直接晉級4強賽，並在今天碰上8強賽擊敗哈薩克的蒙古，雙方日前在資格賽時就曾碰頭，中華女籃也以36分差距勝出，但今天蒙古卻打出驚人韌性。

首節開打後蒙古一度取得16：11領先，不過中華隊在防守端持續加壓，並靠著彭曉彤的三分球超前比數，第二節中華隊的防守更是讓蒙古進攻受挫，單節僅讓蒙古拿下14分，中華隊在上半場打完也取得16分領先。

不過易籃後，蒙古再度吹起反攻號角，將分差一度縮小到10分，但陳晏宇的罰球與彭曉彤在倒數5秒的上籃，幫助中華隊帶著14分領先進入到第四節，末節蒙古再度步步進逼，在比賽最後2分半鐘追到8分差距，但關鍵時刻韓雅恩與彭詩晴連續跳投命中，幫助中華隊奠定勝基，最終以10分差距搶下決賽門票。

中華隊今天以林文佑和韓雅恩分別攻下20分和21分表現最佳，彭曉彤則有11分、4助攻，而明天下午4點半中華隊也將遭遇今天擊敗泰國的伊朗，爭搶唯一一張重返一級賽場的門票。

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