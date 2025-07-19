瓊斯盃／羅伯森25分、14籃板 菲律賓退巴林提前2連霸

瓊斯盃男籃賽在今天進入倒數第二天賽程，保持全勝的菲律賓在今天只要擊敗巴林，就能提前奪下冠軍，最終菲律賓在羅伯森（Andre Roberson）攻下25分、14籃板，阿基（Tajuan Agee）也進帳19分領軍下，以92：68收下7連勝，也確定提前封王。

菲律賓SGA在去年瓊斯盃拿下冠軍後，今年再組成強大陣容來台，並找來具有NBA年度防守第二隊資歷的前雷霆防守大鎖羅伯森坐鎮，另外還包括美籍前鋒阿基，菲律賓國手拉韋納（Kiefer Ravena）、阿邦多（Rhenz Abando）助拳，在來台首戰就逆轉擊敗中華藍後，在今天賽前也已經拉出一波6連勝。

至於巴林昨天在歸化球員桑普森（Jakarr Sampson）缺陣的情況下，昨天則是不敵中華藍吞下首敗，也讓中華藍、巴林、菲律賓都保有爭冠機會，不過今天巴林與菲律賓之戰，在桑普森持續缺陣的情況下，今天前三節還與菲律賓有來有往，不過末節卻出現氣力放盡的狀況僅拿下4分，最終菲律賓也以24分差距收下7連勝。

菲律賓今天再度展現凶猛進攻火力，團隊4人得分上雙，其中羅伯森拿下25分，阿基19分，阿邦多11分、莉亞諾（Javier Gomez de Liano）12分，菲律賓拿下7連勝後，加上日前擊敗中華藍，也確定在瓊斯盃完成衛冕。

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