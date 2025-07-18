瓊斯盃／中華藍輕取巴林 陳盈駿期待賀家兄弟出征亞洲盃

瓊斯盃中華藍今天進行第6場賽事，面對還不曾吞敗的巴林，在團隊狂轟17記三分球，其中賀丹一人就投進5顆三分球拿下19分領軍下，最終以93：50賞給巴林本屆賽事首敗，也保住爭奪冠軍的機會。

巴林今年瓊斯盃以國家隊陣容來台參賽，並且面臨8天8連戰的考驗，在前兩場比賽都拿下勝利後，今天在歸化球員桑普森（Jakarr Sampson）缺陣的情況下，中華藍也把握機會給予對手痛擊。

在首節賽事中，中華隊賀丹就火力全開投進3顆三分球，加上陳盈駿也投進兩顆，兇猛的外線砲火讓中華藍開賽就建立大比分領先，第二節不僅賀丹延續進攻火力，賀博也加入砲轟行列，而近幾戰有不錯表現的阿拉薩也有一次快攻爆扣演出，將領先優勢擴大到20分以上。

下半場中華隊持續將領先差距擴大，最終也以43分差距收下勝利，並賞給巴林首敗，賽後中華藍以5勝1敗排名第3名，僅次於6戰全勝的菲律賓與6勝1敗的巴林，在明天菲律賓將與巴林交手的情況下，只要巴林贏球，中華藍仍有機會奪下本屆冠軍。

對於今年中華藍在瓊斯盃以賽代訓，為接下來的亞洲盃備戰，且賀家兄弟賀丹、賀博更有機會首度在正式國際賽披上國家隊戰袍，身為球隊主控的陳盈駿也坦言相當期待，「教練應該很頭痛．我們還有很多好手可以加進入，像是瓏貿、阿巴西、錦瑋都還沒加入，教練怎麼去選最好12人參加亞洲盃，對教練來說應該是個難題。」

不過陳盈駿也強調，隊內卡位競爭變大也絕對是大家樂見的事，尤其賀家兄弟在經過大學賽場洗禮後進步不少，「他們在攻防兩端都展現全力以赴的態度，帶給我們團隊很正面的影響和感染，這次如能夠一起參加亞洲盃，將會給我們注入很大能量。」 賀博拿下10分、8籃板、2抄截。記者季相儒／攝影

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