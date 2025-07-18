快訊

蜘蛛人？71歲翁跳上自強號「攀車廂縫隙」 從樹林搭到板橋被抓了

川普預計推出AI行動計劃 台指期夜盤衝23,300

曹興誠脫口「職棒打假球」比喻藍委 網怒：一句話惹毛全國球迷

瓊斯盃／中華藍輕取巴林 陳盈駿期待賀家兄弟出征亞洲盃

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
賀丹（左）今天投進5記三分球拿下19分。記者季相儒／攝影
賀丹（左）今天投進5記三分球拿下19分。記者季相儒／攝影

瓊斯盃中華藍今天進行第6場賽事，面對還不曾吞敗的巴林，在團隊狂轟17記三分球，其中賀丹一人就投進5顆三分球拿下19分領軍下，最終以93：50賞給巴林本屆賽事首敗，也保住爭奪冠軍的機會。

巴林今年瓊斯盃以國家隊陣容來台參賽，並且面臨8天8連戰的考驗，在前兩場比賽都拿下勝利後，今天在歸化球員桑普森（Jakarr Sampson）缺陣的情況下，中華藍也把握機會給予對手痛擊。

在首節賽事中，中華隊賀丹就火力全開投進3顆三分球，加上陳盈駿也投進兩顆，兇猛的外線砲火讓中華藍開賽就建立大比分領先，第二節不僅賀丹延續進攻火力，賀博也加入砲轟行列，而近幾戰有不錯表現的阿拉薩也有一次快攻爆扣演出，將領先優勢擴大到20分以上。

下半場中華隊持續將領先差距擴大，最終也以43分差距收下勝利，並賞給巴林首敗，賽後中華藍以5勝1敗排名第3名，僅次於6戰全勝的菲律賓與6勝1敗的巴林，在明天菲律賓將與巴林交手的情況下，只要巴林贏球，中華藍仍有機會奪下本屆冠軍。

對於今年中華藍在瓊斯盃以賽代訓，為接下來的亞洲盃備戰，且賀家兄弟賀丹、賀博更有機會首度在正式國際賽披上國家隊戰袍，身為球隊主控的陳盈駿也坦言相當期待，「教練應該很頭痛．我們還有很多好手可以加進入，像是瓏貿、阿巴西、錦瑋都還沒加入，教練怎麼去選最好12人參加亞洲盃，對教練來說應該是個難題。」

不過陳盈駿也強調，隊內卡位競爭變大也絕對是大家樂見的事，尤其賀家兄弟在經過大學賽場洗禮後進步不少，「他們在攻防兩端都展現全力以赴的態度，帶給我們團隊很正面的影響和感染，這次如能夠一起參加亞洲盃，將會給我們注入很大能量。」

賀博拿下10分、8籃板、2抄截。記者季相儒／攝影
賀博拿下10分、8籃板、2抄截。記者季相儒／攝影

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／對戰6戰全勝巴林隊 中華藍隊93：50大勝巴林隊

瓊斯盃／靠防守也能留在場上 李家慷身體力行帶領中華白學弟

瓊斯盃／中華白12記三分球 88：66擊敗阿聯隊

瓊斯盃／12記三分球、末節失3分 中華白賞阿聯7連敗

相關新聞

瓊斯盃／12記三分球、末節失3分 中華白賞阿聯7連敗

瓊斯盃中華白隊在昨天大比分差不敵菲律賓後，今天則是遭遇勝場尚未開胡的阿聯，在全場命中12顆三分球，其中葉惟捷、陳將双都投...

瓊斯盃／中華藍輕取巴林 陳盈駿期待賀家兄弟出征亞洲盃

瓊斯盃中華藍今天進行第6場賽事，面對還不曾吞敗的巴林，在團隊狂轟17記三分球，其中賀丹一人就投進5顆三分球拿下19分領軍...

瓊斯盃／靠防守也能留在場上 李家慷身體力行帶領中華白學弟

儘管今年首度入選瓊斯盃中華白隊後，個人調整狀況並不如預期，不過李家慷仍用防守表現讓教練將他留在場上，在今天出戰阿聯的比賽...

TPBL／創隊元老加溝通橋梁 海神隊長余純安續約3年

TPBL高雄全家海神隊今天宣布與隊長余純安完成3年續約，33歲的余純安是海神創隊元老，身為港都子弟，不僅對高雄有深厚的情...

PLG／陳范柏彥轉戰獵鷹 攜手老戰友谷毛唯嘉盼有好化學效應

PLG台鋼獵鷹球團繼日前宣布交易來鋼鐵人隊後衛莊朝勝後，今天繼續跨出補強腳步，簽下上賽季在鋼鐵人奪下年度第一隊的前鋒陳范...

TPBL／出賽17場球隊拿15勝 夢想家宣布續約霍爾曼

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，與洋將霍爾曼完成續約，他將於2025-26賽季持續披上夢想家戰袍，身為具備機動性、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。