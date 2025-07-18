瓊斯盃／靠防守也能留在場上 李家慷身體力行帶領中華白學弟

儘管今年首度入選瓊斯盃中華白隊後，個人調整狀況並不如預期，不過李家慷仍用防守表現讓教練將他留在場上，在今天出戰阿聯的比賽中，他扛起防守對手歸化球員狄克森（DeMarco Dickerson）的任務，賽後受訪時也表示，希望透過自己的表現告訴學弟，不是只有得分能留在場上，防守也可以。

李家慷今年在PLG打出職業生涯年，一舉拿下年度進步獎、第六人、年度第一隊、年度防守第一隊和總冠軍等榮耀，季後他也遞補進入瓊斯盃中華白隊，生涯首度披上成人級國家隊戰袍。

儘管進攻狀態不如預期，但不論大賽經驗還是防守都佔有優勢的李家慷，仍是獲得教練重用，負責看防對手得分主力，包括在今天面對阿聯狄克森，讓他全場10次出手僅命中1球拿下8分。

談到首次打瓊斯盃但卻是中華白陣中最年長的球員，李家慷說：「今天教練特別指示不要讓狄克森打得太舒服，其實我一直不在狀態內，但想要告訴學弟不是只有得分能留在場上，防守也能讓你留在場上，很開心今天能完成教練指令。」

李家慷也直言，自己在白隊算最年長，所以希望帶領隊友打出團隊籃球，「像是怎麼開口講話，他們還很多是學生，不太熟悉職業的攻防兩端強度，還有幫助球隊的方式。他們很熱血，跟我以前一樣，很想展現自己能力，他們能力非常好，我非常羨慕，而我就是帶領他們遵從教練指示。」

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