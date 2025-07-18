瓊斯盃／中華白12記三分球 88：66擊敗阿聯隊

瓊斯盃在新莊體育館開打，今天中華白隊對上阿聯隊，中華白隊一路領先阿聯隊，最終中華白隊以88：66擊敗阿聯隊。
中華白今天共計投進12顆三分球，其中葉惟捷投進三顆三分球拿下13分，郭俊言則是替補上陣拿下15分，黃宙騏則有11分表現。
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