快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／創隊元老加溝通橋梁 海神隊長余純安續約3年

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神隊長余純安與球隊完成3年續約。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊長余純安與球隊完成3年續約。圖／高雄全家海神隊提供

TPBL高雄全家海神隊今天宣布與隊長余純安完成3年續約，33歲的余純安是海神創隊元老，身為港都子弟，不僅對高雄有深厚的情感，中英文都能溝通的他也在陣中扮演球隊溝通的重要橋梁。

對於與球隊完成續約，余純安說：「很感謝球隊。生涯從SBL開始就在講主客場制，以及高雄能不能有屬於自己的職業隊。四年前高雄全家海神籃球隊建隊成立，對高雄子弟的我而言真的意義非凡。」

余純安近年以替補身分出發，身為球隊最年長的球員，情緒管理也得以身作則，他透露在成為二寶爸後，更能深刻體認到家人的重要，磨練他處變不驚，「當孩子生病、住院，你會發現所有事情都是小事，也是當爸爸後讓我心臟更強，更有耐心的原因。」

余純安提到與海神隊友的深厚情感，陣中不少人是從金酒就開始當隊友，到九太再到海神隊，「後期進來的新血如蘇文儒、邱子軒等也都很有上進心，才有大家的好感情，一季一季攜手進步。」

海神執行長李偉誠表示，余純安總能在球隊需要時挺身，以擅長的防守貢獻能量，並適時支援得分火力，一方面扮演球隊的黏著劑與溝通橋梁，同時也是校園活動海派教頭的第一把交椅，場上場下高雄隊長當之無愧。期許他持續發揮並擴大影響力，幫助海神深耕在地之際也傳承延續球隊文化與精神。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

TPBL／海神辦U12邀請賽 胡瓏貿自曝國小志願就是當國手

TPBL／邱子軒4年約續留港都 盼再度向總冠軍叩關 

TPBL／海神快夏之浪閃店登場 六球星客串一日店長

瓊斯盃／海神三雄、馬建豪傷退 阿拉薩、李家慷遞補中華藍白

相關新聞

TPBL／創隊元老加溝通橋梁 海神隊長余純安續約3年

TPBL高雄全家海神隊今天宣布與隊長余純安完成3年續約，33歲的余純安是海神創隊元老，身為港都子弟，不僅對高雄有深厚的情...

PLG／陳范柏彥轉戰獵鷹 攜手老戰友谷毛唯嘉盼有好化學效應

PLG台鋼獵鷹球團繼日前宣布交易來鋼鐵人隊後衛莊朝勝後，今天繼續跨出補強腳步，簽下上賽季在鋼鐵人奪下年度第一隊的前鋒陳范...

TPBL／出賽17場球隊拿15勝 夢想家宣布續約霍爾曼

TPBL福爾摩沙夢想家隊今天正式宣布，與洋將霍爾曼完成續約，他將於2025-26賽季持續披上夢想家戰袍，身為具備機動性、...

瓊斯盃／繳雙十助中華藍輕取大馬 阿拉薩：這段過程不容易

瓊斯盃中華藍隊在昨天休兵一天後，今天對上馬來西亞國家隊打出亮眼表現，不僅首節陳盈駿就火力全開，最終在團隊4人得分上雙下，...

圖輯／瓊斯盃中華藍四人得分上雙位數 大勝馬來西亞

瓊斯盃晚上在新莊體育館舉行，中華藍球員個個遠投近切都有佳作，賀丹、賀博兄弟加上林庭謙、阿拉薩得分來到雙位數，讓球隊得分大...

籃球／奪新人王後卻丟工作 鋼鐵人馬克斯將留台當第一選擇

去年在PLG選秀會以探花身份被鋼鐵人選中的外籍生馬克斯，在職業生涯的首個賽季就獲得年度新人王的榮耀，不過在鋼鐵人季後近乎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。