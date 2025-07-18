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PLG／陳范柏彥轉戰獵鷹 攜手老戰友谷毛唯嘉盼有好化學效應

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼獵鷹隊宣布簽下前鋒陳范柏彥。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
台鋼獵鷹隊宣布簽下前鋒陳范柏彥。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

PLG台鋼獵鷹球團繼日前宣布交易來鋼鐵人隊後衛莊朝勝後，今天繼續跨出補強腳步，簽下上賽季在鋼鐵人奪下年度第一隊的前鋒陳范柏彥，強化新賽季前場即戰力，身高193公分的他，具備優異的對抗性和外線火力，將身披23號球衣，為球隊帶來更全面的戰力。

畢業於健行科技大學的陳范柏彥，2022年PLG選秀會以榜眼之姿被富邦勇士隊選中。2024年被交易至高雄鋼鐵人，24–25賽季場均上場約35分鐘，貢獻13.2分、3.2籃板和0.9助攻，13場比賽得分上雙，三分命中率達35%，展現穩定的進攻火力與場上耐戰度。憑藉出色表現，他獲選年度第一隊，場均得分排名本土球員第二。如今轉戰台鋼，將成為獵鷹本季陣容中的關鍵補強。 

台鋼獵鷹球團表示，「陳范柏彥有很好的身體條件和對抗強度，外線把握度也很不錯，正是我們希望補進的球員。他的加入能讓球隊在前場有更多進攻選項，也能提升對位防守的靈活性，期待他和團隊產生良好化學效應。」

談及加盟台鋼獵鷹的心情，陳范柏彥分享，「今年合約到期成為自由市場球員，剛開始心情比較忐忑，不過加入台鋼後，能感受到總教練的肯定和總經理的重視與信任，現在心情比較穩定，可以專心在球技和球場表現上。」

新賽季陳范柏彥也將與從自強國中起一路並肩作戰、攜手走過能仁家商與健行科大的老戰友谷毛唯嘉再度同隊。他笑說：「期待谷毛能帶起球隊的進攻節奏和團隊合作，相信我們會有很好的化學反應。」陳范柏彥也坦言，新賽季最想挑戰的是提升自己更多面向的進攻得分，還有傳球視野，讓自己能幫助球隊更多。 

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