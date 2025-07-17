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瓊斯盃／繳雙十助中華藍輕取大馬 阿拉薩：這段過程不容易

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華藍收下瓊斯盃第四勝。記者陳正興／攝影
中華藍收下瓊斯盃第四勝。記者陳正興／攝影

瓊斯盃中華藍隊在昨天休兵一天後，今天對上馬來西亞國家隊打出亮眼表現，不僅首節陳盈駿就火力全開，最終在團隊4人得分上雙下，以89：63輕取馬來西亞，收下第4勝，在戰績榜上緊追全勝的巴林與菲律賓。

中華藍在日前與中華白的兄弟鬩牆之爭勝出後，昨天休兵一天，並在今天迎戰戰績緊追在後的馬來西亞，不過經過一天休息的中華藍今天展現多點開花的進攻火力，包括陳盈駿首節就手感發燙拿下9分，儘管第二節中華藍一度出現進攻降溫的狀況，但經過中場調整後找回節奏，在下半場兩節得分都在20分以上，最終也以26分差距取勝，收下第4勝。

中華藍今天以賀博攻下14分表現最佳，賀丹與阿拉薩則皆有13分進帳，阿拉薩另外有13籃板表現，至於林庭謙則有11分、7助攻，蔡宸綱也有6分、4助攻演出。

賽後中華藍總教練圖奇表示，今天球員在攻守上都有達到賽前設定，尤其是之前提過的改善三分命中率問題今天有明顯提升，他也稱讚年輕的阿拉薩和蔡宸綱在首度加入自己的體系後，表現愈來愈好，但同時也希望他們能夠在攻守兩端繼續展現侵略性與優勢。

蔡宸綱指出，圖奇的體系與他過去待過的球隊，不論是大學還是職業隊，都有很多要求不一樣的地方，自己確實也還在適應，希望與學長有更好的磨合，尤其是能從劉錚等學長身上學到東西。

至於阿拉薩在瓊斯盃開打前夕才因為高柏鎧有傷在身臨時入替，對於來台多年從UBA外籍生到如今披上國家隊戰袍打瓊斯盃，阿拉薩也坦言這是一段不可思議的旅程，「這個過程並不容易，我只能盡全力去做好，我希望能夠為國家隊效力，這次能有機會讓我感到開心，教練的體系非常複雜，但也謝謝教練耐心指導讓我能夠學習到這套攻守體系。」

阿拉薩攻下13分外帶13籃板。記者陳正興／攝影
阿拉薩攻下13分外帶13籃板。記者陳正興／攝影

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