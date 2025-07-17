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籃球／奪新人王後卻丟工作 鋼鐵人馬克斯將留台當第一選擇

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
PLG新人王馬克斯在鋼鐵人近乎解散的情況下，仍希望能繼續留在台灣打球。記者劉肇育／攝影
PLG新人王馬克斯在鋼鐵人近乎解散的情況下，仍希望能繼續留在台灣打球。記者劉肇育／攝影

去年在PLG選秀會以探花身份被鋼鐵人選中的外籍生馬克斯，在職業生涯的首個賽季就獲得年度新人王的榮耀，不過在鋼鐵人季後近乎解散的情況下，馬克斯也有可能因此丟了工作，在今天現身瓊斯盃觀戰時，他也強調過去這段時間與隊友劉承彥仍持續保持訓練，並且將留在台灣打球當作第一選擇。

出生於美國蘇格蘭愛丁堡的馬克斯，在2022年來台就讀虎尾科大，是幫助虎尾打進UBA四強賽的核心成員之一，之後他也投入職籃選秀，並且在去年PLG選秀會首輪第3順位被鋼鐵人選中，並靠著場均6.7分、3.2籃板、0.4阻攻獲選年度新人王。

不過就在完成菜鳥球季後，鋼鐵人卻在季後傳出將解散的消息，讓馬克斯飯碗不保，在今天現身觀賞瓊斯盃中華藍與馬來西亞之戰時，馬克斯也透露，自己與隊友劉承彥仍持續保持訓練，目前與女友都住在高雄的他，也把留在台灣打球當作是第一選擇，包括SBL等聯盟都會列入考慮，如果無法留在台灣，回到家鄉英國打球也將是選項之一。

馬克斯坦言，來台3年多後深深愛上這塊土地，尤其是待了一年多的高雄，這也是他為何希望能繼續留在台灣打球的主因，而母親是汶萊人，過去也在馬來西亞打過球的馬克斯也透露，自己與馬來西亞一哥陳俊宏、歐巴薩等人也都有交情，而中華藍陣中的蔡宸綱也是他同梯球員，雙方也相當熟識，所以選擇今天到場觀戰。

鋼鐵人在去年歷經陣容大換血後，今年休賽季傳出將解散的消息，甚至已經被排除在雙聯盟合作的名單之外，而陣中球員也都已經開始另尋去處，包括後衛莊朝勝日前已經透過交易轉戰獵鷹，談到在鋼鐵人的菜鳥賽季，馬克斯說：「我認為我還沒有展現最好的自己，我還有能力做得更好。」

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