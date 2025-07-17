瓊斯盃／對菲飆20分打出身價 郭俊言對未來選秀有期待

今年首度入選瓊斯盃中華白隊的UBA長人郭俊言，今天在出戰衛冕軍菲律賓之戰全場猛轟20分外帶6籃板、3抄截，打出個人瓊斯盃代表作，而今年升上大三的他也坦言，對於未來投入職籃選秀有所期待，也希望自己的籃球路不受侷限。

姊姊郭虹廷是今年世大運國手的郭俊言，從就讀高苑工商時期就因為有著超過197公分的身高以及優異的移動和彈跳能力，受到各界的高度關注，儘管在大學進入台體大就讀後，受到的關注與高中時相比減低不少，不過郭俊言的優異天賦，依舊讓他出現在今年中華白的名單之中。

而在生涯首次的瓊斯盃出賽中，郭俊言儘管都從板凳出發，不過不時有暴扣演出，還在昨天出戰卡達面對220公分的阿法時，賞給對手一記精彩的麻辣鍋，今天面對實力堅強的衛冕軍菲律賓，郭俊言更是在下半場挺身而出，第四節一度有連得9分的表現，最終個人也進帳20分。

談到首次瓊斯盃參賽與各國好手同場競技，郭俊言坦言過去自己在UBA賽場上幾乎很少遇到太多困難，但在瓊斯盃舞台上不僅有許多職業好手，甚至還有具備NBA資歷的球員，強度可說是三級跳，讓他有相當多的收穫。

對於曾被認為模板將是黃金世代中鋒吳岱豪，郭俊言則坦言希望自己的打法與位置不要受限，未來也希望能夠向職籃選秀叩關並獲選，「當然會希望自己以後出來選的時候能被球隊選到，這是我的目標。」

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