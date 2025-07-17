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瓊斯盃／郭俊言20分難回天 菲律賓6人得分上雙大勝32分

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
郭俊言攻下中華白隊最高的20分。記者陳正興／攝影
郭俊言攻下中華白隊最高的20分。記者陳正興／攝影

瓊斯盃中華白隊在昨天逆轉卡達隊收下第二勝後，今天遭遇保持不敗的衛冕軍菲律賓隊，在經驗不如對手的情況下，菲律賓上半場就由阿基（Tajuan Agee）攻下25分取得28分領先，下半場更是持續將差距擴大，最終也以107：75擊敗中華白，收下5連勝。

今年瓊斯盃將挑戰衛冕的菲律賓，在今天賽前已經拉出一波4連勝，包括首戰擊敗中華藍隊，與巴林至今都保持不敗金身，而今天面對年輕且幾名主力班底輪休的中華白，菲律賓更是談笑用兵，包括具有NBA資歷的羅伯森（Andre Roberson）本場比賽僅在首節出賽6分鐘。

上半場菲律賓就在美籍前鋒阿基領軍下肆虐禁區，他前兩節一人就狂掃25分，在防守焦點都放在他身上的情況下，菲律賓在上半場三分球也以超過5成命中率投進8顆三分球，上半場打完菲律賓也以61：33領先中華白。

易籃後菲律賓在米勒（Ian Miller）領軍下持續拉開差距，而中華白郭俊言雖然在第四節也有連得9分的表現，但在兩隊差距仍相當大的情況下，最終菲律賓也以32分差距取勝，收下5連勝。

菲律賓今天共計6人得分上雙，其中以僅打上半場的阿基攻下25分最佳，米勒則是貢獻13分，雙國手拉韋納（Kiefer Ravena）、阿邦多（Rhenz Abando）也分別有11分、6助攻與10分、5助攻演出，至於中華白則以郭俊言20分、6籃板、3抄截最佳。

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