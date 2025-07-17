快訊

法說會報喜！台積電期夜盤衝歷史新高 盤中一度來到1165元

「車模林志玲」施打牛奶針身亡 名醫吳紹琥200萬元交保

瓊斯盃／無懼8天8連戰 巴林大勝卡達成首支6勝球隊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
巴林在瓊斯盃面臨8天8連戰考驗，但仍在今天輕取卡達收下6連勝。記者陳正興／攝影
巴林在瓊斯盃面臨8天8連戰考驗，但仍在今天輕取卡達收下6連勝。記者陳正興／攝影

在瓊斯盃拉出一波5連勝的巴林，今天出戰卡達再度打出精采一戰，在球隊出賽11人有10人有得分紀錄，其中賓達內（Ahmed Bindayneh）攻下全隊最高19分領軍下，以81：47成為首支拿下第6勝的球隊，繼續保持不敗金身。

巴林這次瓊斯盃以國家隊陣容來台參賽，儘管這次瓊斯盃與菲律賓是唯二必須進行8天8連戰的球隊，但巴林至今仍保持不敗金身，包括在第二場比賽以8分差距擊敗中華白，昨天則是以6分差距險勝阿聯。

而今天巴林則是碰上昨天晚間才與中華白激戰的卡達，儘管兩隊在首節還一度拉鋸，但第二節巴林的防守卻讓卡達束手無策，單節僅失掉4分，讓巴林在上半場打完反倒取得18分領先。

易籃後巴林持續擴大領先差距，在多點開花的攻勢下，也連續三節得分都突破20分，最終巴林就以34分差收下6連勝，與今天出戰中華白的菲律賓同樣保持不敗金身，也是首支拿下第6勝的球隊，但巴林在明後兩天的最後兩場賽事將分別對上中華藍與菲律賓，也可能決定本屆冠軍將獎落誰家。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／沒進攻就不會有助攻 楊宜峰重燃陳將双進攻魂

圖輯／瓊斯盃陳將双發威 中華白倒吃甘蔗逆轉勝

瓊斯盃／陳將双21分下半場開無雙 中華白逆轉卡達

圖輯／瓊斯盃明星後衛拉韋納回歸 菲律賓大勝澳洲

相關新聞

瓊斯盃／無懼8天8連戰 巴林大勝卡達成首支6勝球隊

在瓊斯盃拉出一波5連勝的巴林，今天出戰卡達再度打出精采一戰，在球隊出賽11人有10人有得分紀錄，其中賓達內（Ahmed ...

TPBL／海神辦U12邀請賽 胡瓏貿自曝國小志願就是當國手

TPBL⾼雄全家海神16日、17日攜手金築建設，於高雄市小港區華山國小舉辦金築雄心萬浪U12籃球邀請賽，邀請高雄華山國小...

TPBL／獲費雪重用打出生涯年 陳懷安3年合約續留海神 

TPBL高雄全家海神隊繼昨天宣布與年輕好手邱子軒完成4年續約後，今天再宣布與陳懷安完成3年續約，28歲的陳懷安過去上場機...

籃球／台雙職籃重啟合作 10隊有共識

國內雙職籃聯盟ＴＰＢＬ、ＰＬＧ昨天進行首次合作協商實體會議，並由ＴＰＢＬ會長莊瑞雄負責主持，兩聯盟十支球隊也達成於新賽季...

瓊斯盃／沒進攻就不會有助攻 楊宜峰重燃陳將双進攻魂

中華白隊今天在瓊斯盃第4場賽事遭遇卡達，在上半場一路落後的情況下，靠著陳將双在下半場大爆發的表現，最終以11分差距擊敗卡...

圖輯／瓊斯盃陳將双發威 中華白倒吃甘蔗逆轉勝

瓊斯盃中華白隊今天遭遇卡達打出精彩一戰，在上半場一路落後的情況下仍是緊追不捨。球賽進行到第三節，陳將双奮力跳出一人獨得連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。