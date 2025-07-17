瓊斯盃／無懼8天8連戰 巴林大勝卡達成首支6勝球隊

在瓊斯盃拉出一波5連勝的巴林，今天出戰卡達再度打出精采一戰，在球隊出賽11人有10人有得分紀錄，其中賓達內（Ahmed Bindayneh）攻下全隊最高19分領軍下，以81：47成為首支拿下第6勝的球隊，繼續保持不敗金身。

巴林這次瓊斯盃以國家隊陣容來台參賽，儘管這次瓊斯盃與菲律賓是唯二必須進行8天8連戰的球隊，但巴林至今仍保持不敗金身，包括在第二場比賽以8分差距擊敗中華白，昨天則是以6分差距險勝阿聯。

而今天巴林則是碰上昨天晚間才與中華白激戰的卡達，儘管兩隊在首節還一度拉鋸，但第二節巴林的防守卻讓卡達束手無策，單節僅失掉4分，讓巴林在上半場打完反倒取得18分領先。

易籃後巴林持續擴大領先差距，在多點開花的攻勢下，也連續三節得分都突破20分，最終巴林就以34分差收下6連勝，與今天出戰中華白的菲律賓同樣保持不敗金身，也是首支拿下第6勝的球隊，但巴林在明後兩天的最後兩場賽事將分別對上中華藍與菲律賓，也可能決定本屆冠軍將獎落誰家。

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