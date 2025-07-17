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TPBL／獲費雪重用打出生涯年 陳懷安3年合約續留海神 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海神與陳懷安簽下3年續約。圖／高雄全家海神提供
海神與陳懷安簽下3年續約。圖／高雄全家海神提供

TPBL高雄全家海神隊繼昨天宣布與年輕好手邱子軒完成4年續約後，今天再宣布與陳懷安完成3年續約，28歲的陳懷安過去上場機會有限，本季在總教練費雪麾下透過實戰磨練與經驗累積，去年12月以得分、助攻「雙十」的亮眼數據獲單周MVP，並在例行賽兩度寫下聯盟本土最佳的單場14次助攻紀錄，打出生涯年。

陳懷安去年12月曾連續4場得分、助攻「雙十」，場均有14分、11.3助攻的表現，總冠軍系列賽他擅長的外線亦有所發揮，場均出賽25分鐘斬獲9.1分、4.9籃板、4.4助攻、1.4抄截，三分球命中率達4成，是海神隊與國王拚戰至第七戰的重要因子。

過去以球風奔放著稱，陳懷安經歷例行賽與季後賽的壓力測試和洗禮，學習在收放之間掌握平衡，「之前自己比較free style，但費雪教練著重在戰術執行與團隊配合，這也是我現階段要持續學習的。感謝球團給我機會，期許自己能不斷進步，發揮所長。」

海神執行長李偉誠表示，陳懷安是高雄全家海神隊不可或缺的後場戰力，每每都能在比賽中有技驚四座的表現，本季他的進步有目共睹，期待他藉由經驗累積與紮實的訓練，進化為不僅打法成熟，在場上能有穩定輸出，且能幫助球隊安定軍心掌握執行力的後場指揮官。

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