台雙職籃重啟合作 10隊有共識

國內雙職籃聯盟ＴＰＢＬ、ＰＬＧ昨天進行首次合作協商實體會議，並由ＴＰＢＬ會長莊瑞雄負責主持，兩聯盟十支球隊也達成於新賽季合作共識，並已有過半球隊繳交合作意向書，新賽季除了進行聯合選秀外，也將共同進行例行賽、季後賽等賽事，形成合作不合併的詭異局面。

國內雙職籃聯盟去年季後在國王董事長王文祥登高一呼下，決定朝合併目標進行協商，不過最終在雙方對賽制與外籍生選秀有不同意見下，包括富邦勇士、領航猿與鋼鐵人決定退出，獵鷹則跳槽到ＰＬＧ，剩餘七支球隊包括國王、夢想家、攻城獅、中信特攻、雲豹、戰神、海神則是組成新聯盟ＴＰＢＬ，宣告合併正式破局。

合併失敗後，過去一年雙聯盟面臨人氣下滑的考驗，尤其僅剩四隊的ＰＬＧ，在鋼鐵人季後已是名存實亡的情況下，兩聯盟也再度重啟合作協商，包括ＰＬＧ副會長陳建州、ＴＰＢＬ聯盟高層昨天在各球團授權下，參與由莊瑞雄主持的首次協商會議。

對於雙聯盟以合作而非合併的方式進行首度協商會議，莊瑞雄以「談戀愛也要先喝咖啡」做比喻，希望外界能夠多給兩聯盟合併一些時間，但願意跨出合作第一步已是好的開始，「今天大家坐下來並達成共識，那就是兩聯盟跟球團都有合作共識並且擬定意向書，相信接下來將會陸續回傳，目前已經超過一半」。

莊瑞雄透露，兩聯盟昨天針對聯合選秀、例行賽、季後賽賽制都有初步共識，甚至討論到關於新球隊加入一事，不過相關細項將於月底的第二次會議中進行討論再對外公布，「兩個聯盟可以進一步談到合作，不要各玩各的，這就是很大的進步，今天實體會議決定一個方向，確定意向書回傳後，兩聯盟都表達共同合作意願，這是廣大球迷的期待」。

據了解，兩聯盟在先合作不合併的情況下，聯合選秀與一起舉行賽季幾乎已成定局，也計畫推派人員組成共事小組討論相關賽程、賽制，但雙聯盟目前在洋將人數、薪資上限，甚至是外籍球員身份認定，可能無法採取單一標準的情況下，恐形成雙制度並行的詭異局面，是否影響到球隊間的公平競爭也成為隱憂。

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