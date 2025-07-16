瓊斯盃／沒進攻就不會有助攻 楊宜峰重燃陳將双進攻魂

中華白隊今天在瓊斯盃第4場賽事遭遇卡達，在上半場一路落後的情況下，靠著陳將双在下半場大爆發的表現，最終以11分差距擊敗卡達收下第二勝，教練楊宜峰透露，陳將双與林彥廷是這次中華白中較有經驗的球員，但兩人一直希望能帶領球隊、為隊友製造機會，同時卻忘記了自己的進攻能力，不過陳將双在這場比賽重拾火力。

身為中華白這次陣中較具經驗的旅外好手，陳將双與林彥廷也被賦予帶領球隊的責任，不過陳將双在前兩場比賽中雖然都有雙位數得分表現，但投籃命中率卻不如預期，昨天與中華藍的兄弟鬩牆之戰則是未登錄。

但在今天出戰卡達的比賽中，陳將双也在球隊上半場進攻熄火的情況下，於下半場挺身而出，在第三節個人一度連得9分，第四節更是在拉鋸階段投進三分球，加上團隊防守成功壓制卡達，讓卡達在第四節僅有4分進帳，最終中華白也以11分差距拿下勝利。

中華白今天以陳將双14投7中，包括投進3顆三分球拿下21分表現最佳，他賽後坦言，在前兩場比賽個人手感確實不佳，不過這場比賽前教練楊宜峰不斷鼓勵他並給他很大信心，讓他找回過去自己在場上最擅長的事情。

楊宜峰則表示，陳將双是這次中華白陣中較有經驗的球員，「但台灣球員你要他打一號時，常常就會忘記進攻，只想著助攻，不過我們陣中現在有谷毛（唯嘉）和現惟，他應該先展現自己的強勢，就跟彥廷一樣，不能只想著為隊友製造機會，而是想著要贏球，應該要讓大家看到你能投、能切，因為沒有進攻就不會有助攻，鼓勵他上場進攻。」

楊宜峰也透露，自己平時雖然都用虧的方式跟陳將双等人開玩笑，但回頭也不忘鼓勵他們展現自信與所長，「開玩笑歸開玩笑，回頭還是跟他們說你要去攻擊，打陣地戰需要有像他這樣的選手去突破，我們現在缺的是組織時誰可以跳出來，將双和彥廷應該要跳出來，因為他們比較成熟。」

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