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瓊斯盃／陳將双21分下半場開無雙 中華白逆轉卡達

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
陳將双（右2）拿下21分，幫助中華白逆轉卡達收下第二勝。記者陳正興／攝影
陳將双（右2）拿下21分，幫助中華白逆轉卡達收下第二勝。記者陳正興／攝影

瓊斯盃中華白隊在昨天與中華藍上演兄弟鬩牆並輸球後，今天遭遇卡達也打出精彩一戰，在上半場一路落後的情況下，第三節中華白靠著陳將双一度連得9分，以及第四節僅讓卡達拿下4分的精彩防守表現，最終也以72：61逆轉勝出，拿下第二勝。

中華白今天遭遇卡達在上半場陷入苦戰，尤其是首節出現開賽慢熱的狀況，單節僅拿下13分，上半場打完也僅攻下31分，以7分差距落後給卡達。

不過易籃後，中華白陳將双適時挺身而出，他在該節中段起個人一度連得9分，還助攻給林現惟上籃得手，幫助中華白追到僅剩1分差距，不僅陳將双表現亮眼，本土長人郭俊言也適時挺身，先在該節倒數12秒投籃命中，幫助中華白逆轉戰局，還在第四節初賞給220公分的卡達中鋒阿法一記麻辣鍋。

而第四節昨天出戰中華藍也有不錯表現的中華白旅美小將黃宙麒也適時挺身，個人一度連得5分，加上陳將双三分球命中，中華白一度取得6分領先，反觀卡達阿爾阿布杜拉（Raslan Al-Abdulla）吞下個人第二次違反運動精神犯規遭到驅逐出場，阿法也五犯離場，勝負提前底定，最終中華白就以11分差距拿下勝利，中華白今天以陳將双攻下21分表現最佳，黃宙麒則有12分記帳。 

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