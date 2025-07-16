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瓊斯盃／剛與喬丹、唐西奇共赴希臘 拉韋納盼來台職籃獻技

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
菲律賓明星後衛拉韋納期待未來有機會來到台灣職籃獻技。記者陳正興／攝影
菲律賓明星後衛拉韋納期待未來有機會來到台灣職籃獻技。記者陳正興／攝影

菲律賓國家隊後衛拉韋納（Kiefer Ravena）日前前往希臘參加「Jordan Brand」舉辦的派對活動，與喬丹（Michael Jordan）、唐西奇（Luka Doncic）等巨星同場交流後，近日抵台與菲律賓隊會和展開生涯第4度的瓊斯盃之旅，在今天助隊擊敗澳洲後，他也直言這一趟的希臘之旅對於他來說是一次很棒的經驗。

身為「Jordan Brand」在菲律賓的首位簽約球員，拉韋納近日受邀前往希臘參加派對活動，同場除了喬丹、唐西奇外，還包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、班凱羅（Paolo Banchero）、阿德巴約（Bam Adebayo）等NBA球星，除了留下一張世紀合影外，拉韋納也趁機與喬丹、唐西奇等人合照並進行交流。

在結束希臘的活動後，拉韋納也隨即來台與菲律賓隊會和，並在今天與澳洲之戰首度出賽，在狀態還未調整好的情況下，仍有9分進帳，幫助菲律賓以91：75擊敗澳洲，繼續保持不敗金身。

拉韋納坦言，儘管目前身體還是感到有點疲憊，但很開心今年能夠跟菲律賓隊再度來台參加瓊斯盃，尤其菲律賓還是今年的衛冕軍，讓他相當期待能夠幫助球隊再度奪冠，「不過我知道這將會是一個很艱難的挑戰，因為要在8天打8場比賽，這對於身心來說都是考驗。」

談到日前前往希臘與喬丹、唐西奇等人見面，拉韋納也直言是一次很棒的經驗，「這對我是一次很棒的經驗，畢竟他們都是我籃球路上感到敬佩的球員，我很希望能夠從他們身上學到一些東西，能夠跟他們像是朋友一樣相處，就像我說的，一個來自菲律賓的孩子，從來沒有想過有一天會到那邊，這也讓我知道自己必須繼續努力。」

而日前才剛完婚的拉韋納，今年也帶著人夫的新身份來台參賽，他坦言這樣的身份轉變對於他來說又多一份在場上努力的動力，也很期待能與太太一起經歷更多的冒險、共度餘生。

在台灣也有高人氣的拉韋納雖然已與日本B聯盟橫濱海盜完成續約，不過對於台灣雙聯盟在下賽季將合作的情況下，有望開放亞洲外援，拉韋納也直言，期待能有來台獻技的一天，「我肯定希望有機會來，我的意思是，台灣是一個好地方，而且有很多菲律賓人，能在他們面前打球讓我感到開心。據我所知如果兩聯盟合作，並有望引進亞洲外援，那將會有許多非常有才華的菲律賓球員來到這裡打球，這讓我覺得很棒。」

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