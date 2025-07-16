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瓊斯盃／地貼遭球員工會質疑 張承中還原改善時間序反擊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華籃協針對瓊斯盃場中四塊贊助商地貼進行割字處理。記者陳正興／攝影
中華籃協針對瓊斯盃場中四塊贊助商地貼進行割字處理。記者陳正興／攝影

雙北威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今年再度爆發地貼爭議，昨天晚間台北市職業籃球員職業工會更是發出聲明，中華民國籃球協會副秘書長張承中在今天表示，在14日針對罰球區兩塊地貼進行變更後，就已經與場中四塊贊助商進行溝通，並於昨晚趕工進行地貼割字處理，並不是在球員工會發文後才進行更改。

張承中指出，在13日針對罰球區兩個贊助商地貼進行溝通，並於14日完成施工後，當日隨即也就與場中四塊地貼的贊助商進行討論，在四間贊助廠商都必須內部審核程序，加上廠商製作時間，14日賽後來不及處理，但在昨天半夜也已經改成割字地貼，希望減低地貼面積，對於防滑將是最快的處理方式。

對於昨天球員工會發函給4家贊助廠商，甚至在知道昨晚將施工進行地貼更改後，工會卻選在半夜發聲明，讓改善地貼看起來是工會的要求，張承中強調此舉並不合適，尤其對於4家贊助商更不公平，這4張贊助廠商都非常積極與籃協討論相關事宜，並配合進行地貼的更改，「如果這件事要給功勞，也是給4家贊助商和連夜趕工的廠商。」

張承中也強調，球員的安全問題一直都是籃協相當重視，在聽到球員的反應後就已經做出應變，未來舉辦瓊斯盃也機會以本屆的賽事作為經驗，繼續為球員打造安全的出賽環境。

中華籃協針對瓊斯盃場中四塊贊助商地貼進行割字處理。記者陳正興／攝影
中華籃協針對瓊斯盃場中四塊贊助商地貼進行割字處理。記者陳正興／攝影

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