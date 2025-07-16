籃球／雙聯盟合作有新球隊？莊瑞雄：大家都希望更多隊加入

國內雙職籃聯盟TPBL與PLG在今天進行首次的合作協商實體會議，而負責主持會議的TPBL會長莊瑞雄也透露，兩聯盟除了針對選秀、賽制等進行討論外，也談到關於新球隊加入一事。

國內雙職籃聯盟今天在球團授權下於立法院進行首次合作協商會議，也達成PLG三隊富邦勇士、領航猿、獵鷹，TPBL國王、海神、夢想家、戰神、雲豹、中信特攻、攻城獅10支球隊將共同合作的共識，預計在月底召開第二次的實體會議，針對選秀、賽制，甚至是新球隊的加入等進行討論。

對於新賽季是否會有新球隊加入，莊瑞雄則說：「大家在媒體上也看到，大家都希望職籃有更多球隊加入，球迷很高期待是說，是不是有共同目標還有合併問題，這些都要比較快一點，大家簽訂合作意向書，然後真正合作細節是什麼，10個球團會開會共同決定。」

莊瑞雄透露，目前雙聯盟對於聯合選秀已經達共識，也談到了關於例行賽、季後賽的相關賽制擬定，至於最重要的選秀排序要怎麼安排，以及如何避免雙聯盟因為去年對於選秀規定無法達成共識導致合併破局一事再度發生，莊瑞雄則說：「大家也看到，如果有新球隊要再進來，新的理論上大家都會比較禮遇，但這些大家都要進一步談，合併的事情不是只有這麼簡單的細節，各球團有他們自己的看法，但至少兩聯盟經過球團授權願意出來談，就是跨出一大步，離大家期待愈來愈接近。」

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